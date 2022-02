Universidades Nova de Lisboa, de Évora e do Algarve juntam-se para desenvolver o Sul do país

A Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Évora e a Universidade do Algarve juntaram-se no maior consórcio universitário de Portugal para criar o Campus Sul, que integra as cidades de Lisboa, Almada, Évora, Elvas, Faro, Vila do Bispo, Ourique, Sines e Mértola, com centros de investigação dispersos por todo o território sul do país e cursos que permitem ao alunos fazer licenciaturas em que passam um ano em cada uma das três universidades.