Marchas de Lisboa retomam preparativos

Depois de a Câmara de Lisboa ter anunciado que as festas de Lisboa vão regressar este ano, os marchantes já estão a retomar os preparativos para garantir que as marchas desfilam na Avenida da Liberdade em Junho. Contudo, os organizadores mostram-se preocupados com os efeitos da pandemia, que poderão impedir algumas colectividades de marchar.