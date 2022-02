Um gato aterra sempre em pé?

Uma chapada de um homem com 95 kg num gato com cerca de 5 kg. Cobardia? Para começar…

Kurt Zouma é um futebolista francês de 27 anos. É (ainda) jogador do West Ham United, equipa que disputa a Primeira Liga inglesa, e soma 11 internacionalizações pela selecção francesa. No Instagram, a rede social mais apreciada pelos jovens, o defesa central tem 1,9 milhões de seguidores. Zouma tem 1,90 metros e pesa 95 kg.

Um gato adulto pesa, em média, entre 3,5 e 5 kg. Alguns gatos, sobretudo no caso dos machos, podem pesar mais, mas dificilmente fugirá a essa média, a não ser que se trate de um exemplar de grande porte.

Zouma tem dois gatos. Um deles da raça Bengal. Pelas imagens que vi, o bichano não pesará mais do que 5 kg. Menos 90 que Zouma, portanto. Ora, como bem sabe toda a gente que tem gatos —​ Zouma também o saberá —, os gatos às vezes fazem asneiras. Eu também faço. Acontece. Acontece até muitas vezes. Quem nunca?

Acontece que o gato de Zouma partiu um vaso. Desconheço de que vaso se tratava. Talvez fosse um vaso caro. Mas é do domínio público que Zouma aufere cerca de 150 mil euros por semana. E isto apesar de fazer asneiras em campo. Agora, ficámos a saber que Zouma também as faz, e bastante mais graves, fora do campo, no recato do lar, a coberto de olhares forasteiros e indiscretos, seguro de que o irmão e as outras pessoas da sua família lhe darão cobertura às asneiras. Neste caso, a asneira (o termo certo talvez seja outro bem pior), foi tratar mal um animal, um dos seus gatos, alegadamente por o animal ter partido o tal vaso. Mas, desta vez (terá havido outras?), Zouma foi exposto.

Imagino que o jogador francês não tenha grandes dificuldades em substituir o vaso partido. Pode dar-se o caso de o mesmo ter valor sentimental e isso já é mais difícil de recompor. Mas nada, nada!, justifica aquela atitude de Zouma. Pobre gato: sabe lá o que partiu ou como partiu. Sabe lá (ainda que saiba muita coisa: amar, por exemplo) o que é partir alguma coisa. Se parte, foge. Não porque sabe que causou dano, mas porque se assusta e sabe por experiência própria que terá uma punição. Quero acreditar que, na maioria dos casos, a punição não passa de um ralhete.

Tivemos conhecimento da asquerosa atitude de Zouma através de um vídeo em que o vemos a dar pontapés ao gato e a atirar-lhe objectos (inclusive as chuteiras). Não se tratou de uma reacção, de um ato irreflectido. Não. Zouma perseguiu o animal com o intuito de lhe fazer mal, de se vingar. Tanto mais que o vídeo dura cerca de um minuto. Ou seja, sobre a possibilidade de se tratar de uma reacção irreflectida estamos conversados.

A cena foi filmada por Yohan Zona, irmão do jogador do West Ham, de quem se ouvem excitadas gargalhadas — meu caro Yohan, há um ditado nigeriano que reza assim: "Se o rato ri do gato, é porque tem, bem pertinho, uma toca para fugir.” Hoje, foi o gato; amanhã, podes ser tu…

No fim do vídeo, vê-se ainda uma criança a colocar o gato em cima da mesa e Zouma a aplicar-lhe uma violenta chapada, fazendo-o voar para o chão. Já ouvi engraçadinhos dizerem que o gato aterra sempre em pé. Não acho graça. Uma chapada de um homem com 95 kg num gato com cerca de 5 kg. Cobardia? Para começar…

Entretanto, Zouma já se veio desculpar, alegando que se tratou de um acto isolado (assim de repente, vi pelo menos três actos isolados: um pontapé na barriga, uma chuteira a voar e uma chapada), que os gatos são amados por toda a família (estranha forma de amar a tua, Zouma) e que se encontram seguros e saudáveis. Hoje, certamente que sim. Pelo menos, por agora, uma vez que após a divulgação do vídeo, os animais foram resgatados por uma associação de protecção animal.

Que não os devolvam. Eu agradeço e celebro. Os gatos, seguramente, ainda mais.