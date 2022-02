Ourivesaria portuguesa volta ao estrangeiro, com primeira paragem da “travessia” na ExpoDubai

A joalharia portuguesa vai voltar a rumar ao estrangeiro, numa nova campanha internacional, a Travessia, promovida pela Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP). A primeira paragem é a ExpoDubai, no Pavilhão de Portugal, para assinalar presença na Semana da Joalharia Portuguesa, de 19 a 25 de Fevereiro, onde será apresentada uma colecção exclusiva. A Crossings é assinada por cinco industriais da ourivesaria, em parceria com personalidades portuguesas da arte, cultura e desporto.

Para retomar as acções de promoção internacional do sector, após dois anos de pandemia, a AORP, com o apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, investe um total de seis milhões de euros. O objectivo, explica a associação em comunicado, é apoiar as empresas na transição para o digital e potenciar novos mercados, sobretudo o da Ásia. Actualmente, a AORP conta com cerca de 408 associados ligados à ourivesaria e joalharia, informou Fátima Santos, secretária-geral da associação, ao PÚBLICO.

A primeira paragem da campanha é a ExpoDubai e a Semana da Joalharia Portuguesa. “Esta campanha é uma forma de a AORP se servir, em particular, do Dubai e do Médio Oriente como porta de acesso ao mercado asiático, para levar o melhor deste sector nacional ao mundo”, sublinha Nuno Marinho, presidente da associação, acrescentando que, nos próximos cinco anos, esperam alcançar “um crescimento de exportações de 10% nesta área geográfica”.

Os últimos dados relativos às exportações da ourivesaria portuguesa, relativos a 2020, davam conta de valores superiores a 110 milhões de euros. Entre os principais mercados estarão países como Alemanha, Espanha, EUA, França, Hong Kong e Suíça. Em geral, o volume de negócios do sector ultrapassou os 663 milhões de euros, informam. Em 2021, ainda sem dados disponíveis, Fátima Santos previa que o valor de negócios ultrapassasse o de 2019 ─ quando, de acordo com o Informa DB, as 1699 empresas de ourivesaria e relojoaria nacionais tinham um volume de negócios de mais de mil milhões de euros.

Transição para o digital

Para o sector, a pandemia foi o impulso há muito necessário para a migração digital, que abriu “um novo mundo de oportunidades” para as empresas. A nova campanha é reflexo desta transição que tem sido feita, sem perder, sublinham em comunicado, a figura humana, tão importante na ourivesaria nacional. O vídeo da campanha, que será apresentado aos visitantes na ExpoDubai, mostra todas as etapas da criação de uma jóia, tendo, como fio condutor da narrativa, a água ─ um elemento da Natureza tão português.

“No fundo, toda a campanha resulta num paralelismo com a história de Portugal, que é feita de Travessia, na qual o mar traduz a coragem e a ambição de explorar novos caminhos num território ainda desconhecido, mas pleno de oportunidades”, resume a secretária-geral da AORP. A nova joalharia portuguesa, que baptizam de “4.0”, está preparada para “responder às exigências do mercado da moda e do design”, sem perder os seus valores: savoir-faire, tradição e sustentabilidade.

É nesse sentido que surge a colecção Crossings, criada especialmente para a ExpoDubai, com a contribuição de cinco ourives portugueses, inspirados pelo mar, em colaboração com personalidades de diferentes áreas. A Tavares 1922 colabora com a cantora e trompetista Jéssica Pina; a Mesh com o skater Gustavo Ribeiro; a Farilu com o guitarrista Gaspar Varela; a Juliana Bezerra Jewellery com a cantora Blaya Rodrigues; e a Magajoias com o actor Rafael Morais.

A colecção não estará à venda ao consumidor, confirmou a associação, ao PÚBLICO. As peças criadas pelos cinco ourives serão apenas parte da exposição da Semana da Joalharia Portuguesa, entre 19 a 25 de Fevereiro, no Pavilhão de Portugal. A ExpoDubai tem as portas abertas até 31 de Março.