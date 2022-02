7 dias, 7 fugas: do amor ao palato, haja vontade e barriga

Loulé anda no Circuito do Coração, Marvão serve Comidas d’Azeite, Lisboa entra na festa do amor, Tomar petisca, o Porto come “às cegas”, Pinhal Novo vai ao cinema com Olhares do Mediterrâneo e Silves hasteia a bandeira de Capital da Laranja.

Sábado, 12: de Loulé, com amor

Para ajudar à celebração do Dia dos Namorados, a autarquia louletana põe em marcha O Circuito do Coração - Poesia nas Esplanadas. Num percurso onde a poesia e o amor andam de mãos dadas, com paragens nas ruas e nas esplanadas do comércio local, há poemas de paixão e amor apontados aos corações de quem passa. A declamá-los estão os grupos teatrais da terra: Ao Luar Teatro, Casa da Cultura de Loulé, Figo Lampo, Folha de Medronho e Mákina de Cena. O périplo tem início este sábado, das 10h30 às 12h, com passagem marcada pela Rua Maria Campina, Praça da República e Rua 5 de Outubro. Domingo, das 15h às 16h30, é a vez das ruas Vasco da Gama e Infante de Sagres, em Quarteira. Segunda, Dia de São Valentim, o amor anda no ar para os lados do Mercado Municipal, Praça da República e Parque Municipal de Loulé, das 10h30 às 11h30 e das 13h às 14h.

Domingo, 13: Marvão com azeite

Depois do intervalo em 2021, onde se ficou pelos temperos no online, a quinzena gastronómica Comidas d’Azeite volta aos pratos presenciais, para dar mais sabor a Marvão. Entre 12 e 27 de Fevereiro, a 17.ª edição da iniciativa tem lugar marcado à mesa de 14 restaurantes da região, que apresentam ementas que prestam tributo aos comeres do lagar. Açorda alentejana, bacalhau com capa de grão à lagareiro, fraca tostada em azeite, alhada de cação, couvada de polvo e delícia de azeite são algumas das iguarias esperadas à mesa. Fora dela, há também actividades como as Conversas d’Azeite (dia 12, às 10h30, Casa do Povo de Porto da Espada); a visita guiada ao Olivoturismo – Lagar Museu Azeite Castelo de Marvão (dia 19, às 10h30, Galegos); uma prova de azeites (dia 26, às 10h, Mercado Municipal de Santo António das Areias); o Mercado do Azeite Novo ou um showcooking (dia 27, a partir das 10h, Jardim do Castelo de Marvão).

Segunda, 14: em Lisboa, o amor é o melhor remédio

Um mês dedicado ao amor. É esta a proposta do Museu da Farmácia de Lisboa que, à boleia da celebração do Dia dos Namorados, propõe um programa especial. A festa começa com a tertúlia A Sensualidade e o Erotismo na Ilha dos Amores, que junta a cardiologista Brenda Moura, o professor António Camões Gouveia e o sexólogo José Pacheco em torno de temas como “o ritmo cardíaco do amor, a verdade ou não do mito do coração partido ou os remédios para a sua cicatrização”, explica a nota de imprensa. A conversa tem lugar dia 11 de Fevereiro, às 18h30, e pode ser acompanhada ao vivo (mediante inscrição gratuita, aqui) ou à distância, no Facebook do Museu da Farmácia. Segue-se, no dia 14, às 14h30 e às 18h30, a visita temática 5000 Anos da História da Sexualidade, que põe à vista peças do acervo como “placas de unguentos egípcios, amuletos romanos, cintos de castidade, vibradores medicinais ou preservativos” (6€, 4€ para estudantes e seniores). No mesmo dia, pelas 13h, há almoço romântico no Pharmacia Felicidade (35€). Para ambas as actividades, as inscrições são feitas aqui. A música dá o tom à despedida. No dia 21 de Fevereiro, às 18h30, entra em cena A Paixão de Sherlock Holmes pelo Violino, concerto interpretado pela Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, sob a direcção de Joana Cipriano. A entrada é feita mediante inscrição, aqui.

Terça, 15: a petiscar por Tomar

Neste dia 15 de Fevereiro, são 15 os estabelecimentos tomarenses que se abrem a mais uma edição de Tomar à Prova, um roteiro gastronómico que convida a petiscar e a carimbar o passaporte pelo caminho. Por três euros, cada casa serve um pequeno prato e uma bebida. O cardápio vem recheado por todo o tipo de sabores (incluindo vegetarianos), de bucho guisado a ovo roto de cogumelos, passando por moelas, tapas diversas, tábuas de queijos e enchidos, filetes de cavalo, húmus com palitos de cenoura, twister de gambas ou torricado de bacalhau. Para regar o percurso, sugere-se o típico vinho mouchão, nascido na antiga tasca Casa dos Passarinhos. A rota está integrada no programa Dias de Thomar, que celebra a fundação da cidade templária por Gualdim Pais. O passaporte é válido até 6 de Março e pode ser descarregado aqui.

Quarta, 16: comer “às cegas” no Porto

É uma proposta para quem tem mais de 18 anos, não tem medo do escuro e adora despertar os sentidos de formas pouco convencionais – neste caso, através do palato e sem ver o que está no prato. Apresentada como uma “experiência sensorial gastronómica”, Dining in the Dark volta a pôr a mesa no Porto, todas as quartas-feiras entre 16 de Fevereiro e 9 de Março. O cenário é o restaurante Astória, no Palácio das Cardosas, e o menu (de autor) é para provar “às cegas”. É de olhos vendados que se saboreia a ementa-surpresa, composta por entrada, prato principal e sobremesa, e disponível em três opções/cores: vermelha (carne), azul (peixe) ou verde (vegetariana). Retirada a visão à degustação, “o paladar e o olfacto assumem o controlo”, descreve a Fever, que promove estes jantares, levando os comensais a outro nível de prazer à mesa. Com sessões às 20h30 e duas horas de duração, o jantar pode ser reservado aqui, por 39€.

Quinta, 17: em Pinhal Novo é que são elas

Anissa Daoud filma um pai em apuros n’O Banho. Joana Craveiro lembra Que Elas Também Estiveram Lá (na ditadura e na revolução). Maria do Rosário Pestana pesquisa o canto polifónico. E Nüll García aborda a vulnerabilidade das mulheres. São apenas algumas entre as muitas perspectivas femininas que se projectam em Pinhal Novo, na segunda extensão do Olhares do Mediterrâneo – Women’s Film Festival. Nascida de uma parceria entre a autarquia e a organização do festival sediado no cinema lisboeta São Jorge (aonde regressará de 17 a 20 de Novembro), funciona como um best of da última edição. Alinha 16 obras que, na sua maior parte, ali receberam distinções. Metade são curtas-metragens para miúdos e graúdos. As portas do Auditório Municipal de Pinhal Novo abrem-se à mostra entre 17 e 20 de Fevereiro, com a entrada a custar 2,16€. O cartaz detalhado pode ser consultado aqui.

Sexta, 18: Silves e a laranja rainha

Entre 18 e 20 de Fevereiro, uma cidade algarvia faz-se capital do citrino para o promover – e à região. Silves Capital da Laranja chega à sexta edição apostada em exibir as ofertas de dezenas de citricultores, bem como outros produtos locais, como o vinho, o artesanato, a doçaria ou os petiscos. A compor a banca instalada na zona ribeirinha, junto à Fissul, está um programa paralelo, onde se destacam a Conferência Laranja XXI (sexta, às 15h), o Concurso Regional de Cocktails (sábado, às 14h), a Marcha dos Namorados (domingo, às 11h30) e os concertos de Camané e Jorge Palma (respectivamente, sexta e sábado, às 21h30). Com entrada gratuita, as portas abrem às 10h e encerram às 23h (excepto no último dia, com fecho às 19h). Para acompanhar o passo da iniciativa, os restaurantes locais associados adaptam as suas ementas para servir o Fim-de-Semana com Sabor a Laranja.