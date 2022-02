Desempenho económico português na cauda da UE durante a pandemia

Comissão Europeia prevê crescimento de 5,5% para Portugal este ano, com regresso à convergência, mas o resultado não evita que, entre 2019 e 2022, a economia portuguesa seja a terceira a crescer menos na UE

Apesar de se prever para 2022 o regresso a uma tendência de convergência com a média europeia, Portugal deverá ainda assim chegar ao fim de 2022 como o terceiro país da União Europeia a registar um pior desempenho económico desde o início da pandemia. Pior que Portugal ficam apenas a Itália e a Espanha, num cenário em que os países com um maior peso do turismo saíram particularmente penalizados.