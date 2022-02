Caixa aumenta lucros para 583 milhões em 2021

Os lucros do banco público aumentaram perto de 19%, num ano em que a actividade comercial cresceu.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) reportou um resultado líquido de 583 milhões de euros em 2021, valor que representa uma subida de 18,7% em relação aos lucros de 492 milhões que tinham sido alcançados no ano anterior. A contribuir para esta evolução esteve o crescimento da actividade comercial.

Os resultados foram apresentados esta sexta-feira pelo presidente executivo do banco público, Paulo Macedo, que destacou a conclusão bem-sucedida do plano estratégico do período 2017-2020, bem como o pagamento de 583,6 milhões de euros em dividendos ao Estado desde 2019.