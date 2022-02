O uruguaio Gustavo Poyet é o novo seleccionador da Grécia, tendo assinado um contrato até ao final de 2023, com opção de renovação até ao Euro 2024, anunciou nesta sexta-feira a Federação Grega de Futebol (EPO), no site oficial.

O antigo internacional uruguaio sucede no cargo ao neerlandês John van"t Schip, que deixou a formação helénica em Dezembro de 2021, devido a desentendimentos com dirigentes da federação.

Poyet, de 54 anos, estava afastado dos bancos desde Agosto do ano passado, quando saiu do Universidad Católica, do Chile, depois de passagens por Brighton (2009 a 2013), Sunderland (2013 a 2015), AEK (2015-16), Bétis (2016), Shanghai Shenhua (2017) e Bordéus (2018).

O ex-médio, que, enquanto jogador, se destacou ao serviço de Saragoça, Chelsea e Tottenham, terá a missão de qualificar a Grécia para o próximo Campeonato da Europa, em 2024, na Alemanha.

Os helénicos, campeões europeus em 2004, na prova realizada em Portugal, não participam numa fase final de uma grande competição internacional desde o Mundial 2014, na altura sob o comando do português Fernando Santos, sendo que recentemente também falharam a qualificação para o Mundial 2022.