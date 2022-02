Nélson Veríssimo atento ao renascido Santa Clara

Treinador do Benfica quer dar sequência ao triunfo de Tondela, mas recorda que os açorianos já levaram de vencido o FC Porto e o Sporting.

O Benfica recebe este sábado, no Estádio da Luz, na 22.ª jornada da Liga, o Santa Clara, adversário que o treinador dos “encarnados”, Nélson Veríssimo, encara com atenção redobrada face às mudanças introduzidas por Mário Silva, responsável técnico dos açorianos, renascidos desde a chegada do novo líder.

Veríssimo espera, por isso, um Santa Clara capaz, a espaços, de produzir o tipo de futebol que obrigou o Sporting a debater-se na meia-final da Taça da Liga contra uma equipa reduzida a dez, com a qual havia perdido para o campeonato.

“É um Santa Clara de qualidade, que mudou de treinador há pouco tempo. Uma equipa que gosta de gerir o jogo com posse de bola”, vincou o técnico, esperando “um índice de dificuldade grande”, à imagem do que os açorianos fizeram frente a FC Porto (eliminado na Taça da Liga) e Sporting.

“Reconhecemos qualidade ao Santa Clara e não nos podemos esquecer que nos confrontos que já tiveram com os nossos rivais directos também saíram vitoriosos”, advertiu o treinador benfiquista, confiante na retoma dos encarnados. “Independentemente da valia do adversário, temos que manter o foco no nosso trabalho e dar continuidade ao que fizemos em Tondela”, continuou.

Veríssimo garante não recear o factor casa, responsável pela maior fatia dos pontos desperdiçados esta época, tendo perdido 11 de um total de 16 precisamente na Luz, perante os próprios adeptos. “Não encontro qualquer relação ou explicação para isso. Temos é de sentir-nos confortáveis a jogar fora e em casa. É uma estatística e compete-nos reverter esses números”, destacou o técnico, que procurou contornar algumas questões relacionadas com jogadores como Darwin e Everton, cuja subida de rendimento lhe agrada, embora possa ser explicada pelo colectivo.

Nélson Veríssimo reagiu, ainda, à possibilidade de recuperar terreno para um ou mesmo para os dois primeiros da classificação, ainda que a diferença para FC Porto e Sporting peça uma derrota (impossível) dos dois rivais: “O que importava é que os dois perdessem... Mas temos de nos centrar é no jogo de amanhã e conquistar os três pontos”.