FC Porto-Sporting: muito se define no Dragão. Ou não

“Dragões” entram para o “clássico com seis pontos de vantagem sobre os “leões”. Amorim já ganhou na casa portista, mas como treinador do Sp. Braga. A única vitória de Conceição sobre o técnico campeão nacional deu um título.

Aconteceu apenas no final de Fevereiro e foi uma jornada antes, mas o “clássico” da segunda volta também aconteceu no Dragão. Foi à 21.ª jornada que FC Porto e Sporting se defrontaram e uma das equipas tinha a obrigação de ganhar para não deixar a outra fugir. Deu empate, mas ajudou os “leões” a consolidar um lugar que iriam ocupar até ao fim. Quase um ano depois, o Dragão recebe um “clássico” (20h15, SPTV1) em que o mesmo está em cima da mesa, mas com os papéis trocados. O FC Porto tem uma vantagem de seis pontos e quer aumentá-la para nove – ou, no mínimo, mantê-la como está. O Sporting quer cortá-la em metade e renovar as suas ambições em renovar o título conquistado na época passada.