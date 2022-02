O clássico azul e verde mais português da última década

A projecção dos “onzes” para o encontro desta noite, no Estádio do Dragão, está longe de ser um exercício infalível. De todo o modo, se Sérgio Conceição e Rúben Amorim mantiverem o padrão de escolhas que têm apresentado, é altamente provável que o FC Porto-Sporting da 22.ª jornada da Liga seja o clássico mais português da última década.

O líder do campeonato, que começou o século com uma esmagadora componente portuguesa no “onze” — nomeadamente nas épocas de sucesso com José Mourinho ao leme —, atravessa uma fase de inversão de tendência. Depois de clássicos sem nenhuma presença nacional, como sucedeu na temporada 2014-15, o FC Porto começa a repor, paulatinamente, talento português na equipa.

De um elemento a alinhar diante do Sporting, há dez jogos (foi Danilo, em 2018-19), passou posteriormente para dois, três, quatro e chegou aos cinco no mais recente clássico com os “leões”. Esta noite, o número poderá crescer mais um pouco.

Partindo do princípio de que Diogo Costa está totalmente recuperado e retomará a baliza, João Mário poderá ocupar o corredor direito, Pepe manter-se no eixo (após o regresso ao activo na passada jornada), Vitinha e Otávio no meio-campo e Fábio Vieira no apoio ao ponta-de-lança. Neste cenário, serão seis futebolistas portugueses num “onze” que em muitos dos períodos mais recentes privilegiou o talento estrangeiro.

Do lado do Sporting, depois de uma primeira década deste século pródiga em jogadores com nacionalidade portuguesa — entre 2000 e 2010 a média, frente ao FC Porto, foi de sete —, os anos pré-Rúben Amorim testemunharam uma aposta mais forte no mercado externo. Com a actual equipa técnica, a média regressa ao início do século e, com a ausência de Porro, é provável que seja hoje consolidada.

No corredor direito, Ricardo Esgaio é o mais forte candidato a substituir o espanhol, contando os “leões”, no tridente defensivo, pelo menos com Gonçalo Inácio. No meio-campo, a dupla Palhinha-Matheus Nunes (ou, no limite, Daniel Bragança) estará para durar, enquanto no ataque, na ausência de Pedro Gonçalves (lesionado), Nuno Santos tem fortes possibilidade de se juntar a Paulinho, que por esta altura será intocável na pele de ponta-de-lança. São, por isso, seis jogadores portugueses praticamente garantidos.

No total, o jogo grande da ronda 22 da Liga reunirá, no plano de voo, 12 futebolistas nacionais. No último clássico foram 11 e no anterior dez, o que denota uma tendência crescente, depois de anos recentes em que chegaram a ser apenas quatro (sempre com dois de cada lado).

Para encontrar um valor superior, é preciso recuar a 2009-10, época em que ambos os treinadores eram também portugueses — Jesualdo Ferreira e Carlos Carvalhal. Nesse triunfo do Sporting por 3-0, em Alvalade, na jornada 21 do campeonato, os “leões” actuaram com nove portugueses, incluindo o naturalizado Liedson, e o FC Porto com cinco.

O valor mais alto do século, porém, é 17, algo que aconteceu por quatro vezes nos tais anos com José Mourinho, em que os “dragões” chegaram a contribuir com nada menos do que dez jogadores para o “onze” inicial.