Agressões marcam clássico. “Jogo que reflecte 40 anos de Pinto da Costa”, acusa Varandas

Após jogo de emoções fortes, as coisas descambaram no relvado do Dragão, com agressões e insultos à mistura: foram expulsos quatro jogadores após o apito final de João Pinheiro.

O jogo tinha sido bem disputado e renhido: no final dos 90 minutos, o marcador apontava um empate a duas bolas que, nas contas do campeonato, nada alterava. Contudo, as emoções fortes vividas durante a partida transbordaram após o apito final, com jogadores e equipas técnicas de FC Porto e Sporting a envolverem-se em agressões e insultos, que se alastraram depois às bancadas do Estádio do Dragão.

Tudo parece ter começado quando o guarda-redes “leonino”, Antonio Adán, provocou alguns adeptos que estavam atrás da baliza norte. Os jogadores portistas procurar tirar satisfações e os ânimos inflamaram-se definitivamente: depois de assentar a poeira, João Pinheiro expulsou Marchesín e Pepe, do lado do FC Porto, e João Palhinha e Bruno Tabata, do Sporting.

Luís Gonçalves, team manager dos portistas, terá então sido agredido por Tabata, enquanto os jogadores do Sporting eram atingidos por objectos lançados das bancadas. Alguns assistentes operacionais dos portistas, identificados com coletes azuis, também se envolveram em confrontos com os jogadores do Sporting.

Na sala de imprensa, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, afirmou que as agressões reflectem “40 anos de Pinto da Costa” no futebol português.

“Ver numa tribuna presidentes de câmara, ilustres políticos e todos assobiam para o lado. Elementos da organização do evento a entrarem no campo e a agredirem jogadores. Isto é o pior do desporto, o pior que Portugal tem a nível de desporto e ninguém tem coragem de confrontar isto”, disparou o dirigente.

Varandas deixou ainda críticas a João Pinheiro, dizendo que o árbitro foi pedir desculpa durante o jogo a jogadores e membros da equipa técnica do Sporting por ter cometido, na opinião do dirigente, decisões erradas contra os “leões”. “Acho que João Pinheiro, que para mim é um árbitro competente, não está minimamente preparado para isto. Não sei se algum dia estará preparado para arbitrar um jogo com público.”