Cancelado concerto dos Future Islands em Lisboa

O concerto dos norte-americanos Future Islands, em Lisboa, marcado para 10 de Março, foi cancelado, “devido a problemas logísticos e restrições de viagens”, anunciou esta sexta-feira a promotora Everything is New.

“Devido a problemas logísticos e restrições de viagem em países da “tour” dos Future Islands, o espectáculo agendado para o dia 10 de Março, no Campo Pequeno, foi cancelado, à semelhança de outras cidades da tour”, lê-se numa publicação partilhada esta sexta-feira nas contas oficiais da promotora, nas redes sociais.

A promotora explica que o reembolso dos bilhetes pode ser pedido a partir de sexta-feira e até 8 de Abril, “no respectivo local de compra, apresentando o bilhete e comprovativo de pagamento”.