Fim-de-semana na TV: Brian Wilson e John Lewis entre ciência sombria, poesia Alegre e outros talentos

CINEMA

Munique

TVCine Action, sábado, 19h45

Uma obra polémica de Steven Spielberg sobre o massacre nos Jogos Olímpicos de 1972, em que um grupo extremista palestiniano entrou na aldeia olímpica e sequestrou e matou 11 atletas israelitas. O filme concentra-se na retaliação israelita que se seguiu, a partir da história de Avner, um jovem patriota que é contactado pela Mossad para embarcar numa missão que visa perseguir e matar os homens acusados pela secreta israelita de terem arquitectado o ataque. Com Eric Bana, Daniel Craig e Mathieu Kassovitz no elenco, e banda sonora de John Williams, Munique foi nomeado para cinco Óscares. O argumento, escrito por Tony Kushner e Eric Roth, baseia-se parcialmente no best-seller de não-ficção da autoria do jornalista George Jonas.

Star Trek: Além do Universo

Fox, sábado, 23h05

A Enterprise é atacada por uma espécie alienígena. A tripulação é forçada a abandonar a nave e fica presa e incontactável num planeta desconhecido. Com realização de Justin Lin e argumento de Simon Pegg e Doug Jung, esta é a 13.ª aventura da saga Star Trek e o terceiro dos reboots lançados em 2009 por J.J. Abrams. Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoe Saldana, John Cho e Anton Yelchin (a quem o filme é dedicado) voltam às suas personagens; Idris Elba e Sofia Boutella juntam-se ao elenco.

Veneno Cura

RTP2, sábado, 23h28

A segunda longa-metragem de Raquel Freire (depois de Rasganço) fala de um Porto em que se morre de amor e onde há um clube, o Imperatriz, onde tudo é permitido. O elenco inclui Sofia Marques, Susana Vidal, Miguel Moreira e João Garcia Miguel.

Ocean's Eleven - Façam as Vossas Apostas

Fox Movies, sábado, 1h19

Em 2001, Steven Soderbergh reinventou Os Onze do Oceano, realizado em 1960 por Lewis Milestone e protagonizado por Frank Sinatra. É a história de um bando de criminosos, encabeçado por Danny Ocean (George Clooney), que decide roubar uma série de casinos em Las Vegas e, de caminho, reconquistar Tess (Julia Roberts), que está noiva do dono dos casinos (Andy Garcia). Brad Pitt e Matt Damon juntam-se ao elenco. Soderbergh prolongou a saga com Ocean’s Twelve e Ocean’s 13, emitidos de seguida.

A Idade da Inocência

TVCine Edition, domingo, 17h45

O jovem advogado Newland Archer (Daniel Day-Lewis) está noivo de uma menina de boas famílias (Winona Ryder). Mas a sua paixão é outra: Olenska (Michelle Pfeiffer), uma condessa europeia de reputação nebulosa. Martin Scorsese filma o livro homónimo de Edith Wharton.Nomeado para cinco Óscares, ganhou um, pelo guarda-roupa.

Ninguém

TVCine Top, domingo, 21h30

Thriller de acção escrito por Derek Kolstad e realizado por Ilya Naishuller, com Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Aleksei Serebryakov e Christopher Lloyd. Um homem supostamente pacato revela a sua natureza implacável quando a sua casa é assaltada e a família passa a olhá-lo com desdém por não os ter defendido.

Vive

Fox Life, domingo, 22h20

Recém-casado com Diana (Claire Foy), Robin Cavendish (Andrew Garfield) contrai poliomielite. A doença paralisa-o e impede-o de respirar sozinho. Diana ignora os pareceres médicos e leva-o para casa, decidida a melhorar as suas condições de vida – uma demanda que há-de ajudar muitas outras pessoas. Andy Serkis dirige esta história baseada num caso real.

Love & Mercy - A Força de Um Génio

Fox Movies, domingo, 23h19

Bill Pohlad estreou-se como realizador neste biopic sobre Brian Wilson, com John Cusack, Elizabeth Banks, Paul Giamatti e Paul Dano no elenco. Decorre em dois tempos: nos anos 1960, no auge da popularidade dos Beach Boys, e nos anos 1980, quando é diagnosticado com esquizofrenia e controlado por um clínico que o mantém sob medicação excessiva.

Um Amor Entre Dois Mundos

RTP1, domingo, 00h06

Ficção científica por Juan Solanas. Adam (Jim Sturgess) e Eden (Kirsten Dunst) vivem em mundos separados por leis gravitacionais contrárias. Apesar de quase se tocarem, são muito diferentes: o de Adam é pobre e desolado; o de Eden, rico e desenvolvido. Depois de anos de romance secreto, são apanhados por agentes fronteiriços e Eden sofre uma queda aparentemente fatal. Adam fica destroçado... Até descobrir que ela está viva.

ÓPERA

Upload

RTP2, sábado, 22h02

Estreia. Em palco há maquinaria, cabos e muitos ecrãs. A tecnologia, a memória e a identidade são os temas. A ópera-filme de Michael van der Aa (música, libreto e direcção) põe em cena a possibilidade de eternizar a mente humana através da inteligência artificial – e as várias questões éticas associadas. É personificada (ou digitalizada) numa relação pai-filha. Ele foi alvo de uma transcrição completa do seu cérebro que permitiu a sua existência para além do corpo físico. Ela lida com as falhas desse processo de upload, ao ponto de se ver perante o dilema de exercer ou não uma eutanásia digital sobre essa projecção do pai. Estreada em Outubro do ano passado, em Amesterdão, e produzida pela Dutch National Opera, é protagonizada pela soprano Julia Bullock e o tenor Roderick Williams.

DOCUMENTÁRIOS

John Lewis: Good Trouble

TVCine Edition, sábado, 13h50

Retrato íntimo da vida do congressista americano John R. Lewis, com foco no seu legado de activismo, que durou mais de 60 anos e se construiu ao lado de Martin Luther King. Lewis, que organizou as Freedom Rides e participou nas marchas históricas de Washington e Selma, encarnava a consciência da luta pelos direitos cívicos nos EUA. Morreu a 17 de Julho de 2020, aos 80 anos.

A Tentação de Frankenstein

RTP2, domingo, 19h26

Esta série documental de oito episódios desenterra histórias sobre cientistas e experiências que exemplificam o fascínio e a sedução que a ciência exerce, mesmo quando implica passar para o lado “negro” ou perigoso. O primeiro capítulo debruça-se sobre Ressuscitar humanos, a partir do exemplo de Robert Cornish, o brilhante biólogo norte-americano que, nos anos 1930, ousou manipular a morte em laboratório. Lobotomia, bomba atómica, radioactividade e clonagem são alguns dos temas dos próximos capítulos, para ver ao domingo.

MÚSICA

Um Só Dia

RTP2, domingo, 23h57

A 5 de Outubro, reuniram-se no São Luiz, em Lisboa, as vozes de Jorge Palma, Camané, Cristina Branco, Ana Bacalhau e Agir. E também, em mensagens gravadas, as de Maria Bethânia e Carlão. André M. Santos assegurou a direcção musical. O motivo foi um espectáculo imaginado por Joana Alegre – que também participou – para celebrar os 85 anos do pai, Manuel Alegre, e homenagear a sua obra poética.

ENTRETENIMENTO

Got Talent Portugal

RTP1, domingo, 21h21

Estreia da nova temporada. Os jurados Cuca Roseta, Manuel Moura dos Santos, Sofia Escobar e Pedro Tochas estão de volta para avaliar o desfile de talentos apresentado por Sílvia Alberto. Da música à dança, passando por humor, acrobacia e magia, os concorrentes mostram o que valem no palco do programa de talentos.

Foto Os jurados do Got Talent Portugal Madalena Esteves - Fremantle Portugal

INFANTIL

Henry Danger

Nickelodeon, sábado e domingo, 10h45

O romance está no caminho de Henry Hart – o adolescente que leva uma vida secreta de aventura como ajudante do herói Capitão Man – nos episódios escolhidos para abrir a Maratona de São Valentim. Esta conta também com momentos especialmente amorosos das séries Game Shakers e Os Thundermans.

Angry Birds, o Filme (V. Port.)

Hollywood, sábado, 11h55

Red, Chuck e Bomb são três passarocos com graves problemas de autocontrolo, que iniciam uma rebelião quando uns porcos invadem a sua ilha para roubar ovos. Clay Kaytis e Fergal Reilly realizam, segundo um argumento de Jon Vitti, esta adaptação ao cinema do famoso jogo homónimo.

Gnomeu e Julieta (V. Port.)

SIC K, domingo, 14h30

Com realização de Kelly Asbury, música de Elton John e inspiração da obra de Shakespeare, esta comédia animada conta a história de dois gnomos de jardim apaixonados, mas pertencentes a famílias de relvados rivais. Na versão portuguesa, João Manzarra dá a voz a Gnomeu, enquanto Cláudia Vieira fala por Julieta.