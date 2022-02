Luísa Pereira. O que a genética tem revelado sobre a evolução humana e a nossa pré-história

Esta semana, no podcast 45 Graus, a convidada é Luísa Pereira, doutorada em genética populacional humana pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde é investigadora principal e líder de grupo no laboratório i3S-Ipatimup. Na sua investigação, usa a genética para inferir o passado e a evolução das populações humanas e em avaliar a susceptibilidade das populações humanas a doenças complexas. É autora do livro O Património Genético Português. Recentemente, lançou um curso para leigos denominado “Odisseia Genética”, que possibilita a realização informada de um teste de ancestralidade.

Nos poucos séculos que tem a ciência moderna, avançou-se imenso no conhecimento que temos do mundo que nos rodeia. Este progresso ocorre, por norma, de forma gradual, incremento a incremento, mas de vez em quando (muito raramente) temos a sorte de ocorrerem, em poucos anos, uma série de avanços em catadupa. Foi isso que aconteceu recentemente na área de investigação da genética populacional, onde nos últimos dez a 15 anos ocorreu uma verdadeira revolução, graças a desenvolvimentos técnicos que permitiram estudar muito melhor o ADN humano.

A genética populacional dedica-se a estudar e perceber em que diferem as populações humanas, comparando o perfil genético dos habitantes de diferentes geografias ou de diferentes etnias, estudando quer o perfil genético das pessoas de hoje quer o ADN encontrado nos fósseis.

Uma das áreas em que a investigação neste campo tem feito enormes progressos é no nosso entendimento sobre o modo como evoluiu a espécie humana. Onde antes era preciso guiar-se quase exclusivamente pela comparação entre a morfologia dos humanos actuais e dos fósseis dos nossos antepassados, hoje podemos estudar em detalhe o genoma dos humanos contemporâneos para procurar pistas sobre o nosso passado evolutivo, conseguindo mesmo recolher e analisar o ADN dos próprios fósseis para medir como diferiam esses humanos dos actuais.

Estes avanços têm permitido progressos notáveis, que são o foco desta conversa. Por exemplo, ao estudar o ADN, conseguimos saber o que os fósseis ainda não contam, como é o caso de uma espécie ancestral que foi encontrada no genoma de populações africanas (uma espécie de Neandertal) e da qual não há registos fósseis. Graças a estes estudos, sabe-se hoje que o surgimento da nossa espécie em África foi um fenómeno muito mais complexo do que até aqui se pensava.

Outra área em que a genética populacional tem feito grandes avanços é no conhecimento sobre a nossa história mais remota. Se hoje temos um conhecimento razoável da história desde a Antiguidade, não há registos que relatem fielmente o passado humano antes da invenção da escrita, ou seja, há cerca de cinco mil anos. Até aqui, sabia-se muito pouco desse período, e mesmo esse conhecimento estava envolto em dúvidas. Mas ao estudar o ADN das populações actuais das várias geografias e compará-lo com o dos fósseis encontrados nesse local, tem-se desvendado factos fascinantes sobre o modo como as diferentes populações actuais estão relacionadas e sobre migrações importantes ocorridas no nosso passado mais distante.

Finalmente, o estudo da genética das populações permite ainda avaliar a diferente susceptibilidade das diversas populações humanas a doenças complexas e perceber a origem dessas diferenças, o que permite desenvolver melhores tratamentos.

Em todo o caso, vale a pena fazer uma ressalva: se é verdade que estudar o perfil genético tipo das diferentes populações actuais nos dá uma série de informações, é preciso ter em conta que o grosso da variação genética entre os seres humanos pode ser encontrado dentro de todas as populações. Só 15% da variação genética humana existe exclusivamente entre populações. Por isso, quando falamos de diferenças genéticas entre populações, estamos na maioria dos casos a falar de diferenças tendenciais - ou seja, da média.

