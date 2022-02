A Xiaomi está a vender trotinetes a menos de dois euros no Facebook?

Publicações patrocinadas de contas não oficiais, no Facebook e outras redes sociais, dão conta de grandes promoções em produtos de marcas tecnológicas. As páginas que as divulgam são fraudulentas.

A frase

“A Xiaomi está a vender o resto da Mi Electric Scooter por €1,99 devido ao lançamento de uma nova versão.” Página “Authorized Reseller” no Facebook

O contexto

Entre os conteúdos patrocinados que surgem no Facebook e outras redes sociais, tem surgido publicidade de contas não oficiais com promoções significativas em vários produtos de marcas tecnológicas, entre as quais a Xiaomi.

Os factos

As promoções publicitadas por esta página são falsas – assim como de outras presentes nas redes sociais –, tratando-se de esquemas de burla. Consultando o site oficial da Xiaomi Portugal, é possível ver que a Mi Electric Scooter Pro 2 está à venda por perto de 550 euros, não existindo qualquer referência a promoções – muito menos à venda destas trotinetes por menos de dois euros.

Foto Exemplo de uma das publicações da página falsa Facebook

Contactada pelo PÚBLICO, a Xiaomi Portugal esclareceu que mantém uma “monitorização permanente a conteúdos de marca falsos e que promovem situações de fraude”.

“Sempre que estas situações detectadas, são reportadas ao departamento jurídico e às equipas das próprias plataformas digitais para que o perfil falso seja rapidamente eliminado”, acrescenta a marca na resposta dada por escrito.

A Xiaomi recomenda ainda que os consumidores sigam as páginas oficiais na marca no Facebook e no Instagram, garantindo assim que informação é fidedigna, e que “optem sempre por realizar as compras nos canais oficiais da marca e dos seus parceiros”.

No caso do Facebook, para saber se um determinado perfil que visita é verdadeiro deve confirmar o nome da empresa e garantir que a página na rede social apresenta um visto (significa que a conta foi verificada pela plataforma).

Caso se depare com uma conta que percebe ser falsa, o Facebook permite que a denuncie. Para o fazer, deve clicar nos três pontos horizontais visíveis no canto superior direito de uma publicação, escolhendo de seguida a opção “Denunciar publicação”, o problema “Outro” e, finalmente, a opção “Fraude”.

Em resumo

A Xiaomi não está a vender trotinetes por menos de dois euros. As publicações patrocinadas destes conteúdos de marca são falsas, tratando-se de tentativas de burla.