Reforço da vacinação já atingiu cerca de 5,5 milhões de pessoas

Ao todo, 8.869.805 pessoas já completaram a vacinação primária em Portugal desde que arrancou o plano de imunização contra a covid-19, a 27 de Dezembro de 2020. Mais de 90% das pessoas com mais de 60 anos já receberam a dose de reforço.

Quase 5,5 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço da covid-19 (5.499.007, no total) de pessoas, com mais 52.353 pessoas a serem vacinadas na terça-feira. A informação surge no relatório semanal da Direcção-Geral da Saúde (DGS) sobre a vacinação em Portugal.

A dose para reforçar a imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2 já foi administrada a 617.202 idosos com 80 ou mais anos, o que representam 93% deste escalão etário. Mais de 90% da população com mais de 60 anos também já recebeu a dose de reforço. Entre os 50 e os 59 anos a percentagem ronda os 78% (1.103.250 pessoas), entre os 40 e 49 anos a percentagem ronda os 60% (892.713) e entre os 30 e os 39 anos situa-se nos 38% (479.618 pessoas). Há 353.065 pessoas entre os 18 e os 29 anos com a vacinação completa (28%).

O número de crianças vacinadas também subiu: há mais cinco crianças entre os cinco e os 11 anos com a vacinação completa (80.086 no total) e outras sete que receberam a primeira dose (327.733 no total).

Ao todo, 8.869.805 pessoas já completaram a vacinação primária em Portugal desde que arrancou o plano de imunização contra a covid-19, a 27 de Dezembro de 2020, e 2.584.351 já tomaram a vacina contra a gripe sazonal.