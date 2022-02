Médico a favor da ivermectina no tratamento profiláctico da covid-19 recebeu 224 mil euros de farmacêutica que a utiliza

Clínico é consultor e recebe apoio do braço português de um grupo farmacêutico que tem, na Índia, uma fábrica que produz um medicamento à base de ivermectina. Apesar de ter relação com a empresa desde 2014, quase metade do total recebido pelo médico foi facturado no ano passado.

O médico internista António Pedro Machado, que tem contestado a vacinação contra a covid-19 das crianças e defende o uso da ivermectina (substância utilizada no fabrico de um anti-parasitário, geralmente usado no combate aos piolhos) no combate precoce à doença recebeu, entre 2014 e 2021, mais de 224 mil euros de uma farmacêutica que produz um medicamento à base desta substância. O clínico diz que associar as duas coisas é de “uma desonestidade gigantesca” e uma “tentativa” de o “calar”.

A notícia foi avançada pela CNN Portugal, na quarta-feira, e tem por base os contratos publicitados na Plataforma de Comunicações - Transparência e Publicidade do Infarmed. Segundo os dados aí disponíveis António Pedro Machado declarou ter recebido, entre 2014 e 2021, 224.184 mil euros da farmacêutica A. Menarini Portugal, sendo uma parte dessa verba paga via patrocínios à empresa que o médico detém e que promove conferências na área da medicina, a Update em Medicina, e a outra, referente a serviços de consultoria do clínico a esta filial da Menarini Group.

O grupo internacional tem uma fábrica na Índia que produz um medicamento à base de ivermectina, o Ivecop, que se utiliza no combate a infecções parasíticas do tracto intestinal, da pele e dos olhos. Os dados da plataforma de contratos do Infarmed revelam que, apesar de manter uma relação com a farmacêutica desde 2014, foi no ano passado que António Pedro Machado recebeu o maior pagamento da empresa - quase 120 mil euros, pela organização da conferência sobre medicina. No ano anterior, o valor pago fora de pouco mais de 32 mil euros.

Contactado pela CNN Portugal, sobre um eventual conflito de interesses na sua posição sobre a ivermectina, o clínico disse que associar as duas questões era “de uma desonestidade gigantesca”, concluindo: “Isto é uma campanha para me calar”. Ao Correio da Manhã, que volta à notícia na sua edição desta quinta-feira, António Pedro Machado vai mais longe, afirmando: “Sinto que me querem desacreditar por ser um dos principais promotores das cartas abertas que pediram a suspensão da vacinação das crianças. Isto é uma cabala, são interesses de milhões, mas em causa estão crianças. Sou um elo a abater nesta altura, tenho consciência.”

O médico foi um dos signatários de uma carta aberta contra a vacinação das crianças, e também um dos clínicos que se têm pronunciado a favor da utilização da ivermectina no tratamento profiláctico da covid-19, embora diversos estudos utilizados pela Organização Mundial da Saúde ou a Agência Europeia do Medicamento indiquem que não há qualquer benefício em usar esta substância no tratamento da doença. O Infarmed também já fez saber que não há qualquer evidência que apoie o uso deste tratamento. António Pedro Machado, pelo seu lado, já defendeu publicamente que os estudos usados nestas conclusões, e publicados em locais como The Lancet ou a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, são “forjados” ou “inventados”.