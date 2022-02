Covid-19 em Portugal: 27.651 novos casos e 47 mortes

Portugal registou, esta quarta-feira, 27.651 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 47 mortes por covid-19, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta quinta-feira.

No total, o país contabiliza 20.401 óbitos por covid-19 e 3.025.421 casos confirmados desde Março de 2020, mês em que se registaram as primeiras infecções em território nacional.

Há menos 69 pessoas internadas do que no dia anterior, contabilizando-se agora um total de 2366 pacientes hospitalizados com teste positivo para SARS-Cov-2, não se sabendo, destes, quantos estão internados com diagnóstico principal de covid-19. Estão mais cinco doentes em unidades de cuidados intensivos do que na terça-feira, num total de 168.

As autoridades de saúde deram como recuperadas mais 17.526 pessoas esta quarta-feira. Contudo, como o número de novos casos é superior a este indicador, há mais casos activos em Portugal do que no dia anterior. São agora 616.785 as infecções activas ao dia de hoje, mais 10.078 do que na terça-feira.

Na quarta-feira verificou-se ainda uma redução do número de contactos sob vigilância: são agora 638.788 no total, uma redução de 7580 face à mais recente actualização.