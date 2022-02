José Bolieiro volta a ser julgado por insolvência culposa

Tribunal da Relação anula sentença da juíza de primeira instância que absolvera presidente do Governo Regional dos Açores. Rui Cordeiro, ex-presidente do Santa Clara, também será julgado.

Depois de ter sido absolvido pelo Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (TJCPD) de insolvência culposa da antiga empresa municipal Azores Parque (AzP), a 19 de Abril do ano passado, José Manuel Bolieiro, antigo presidente da autarquia de Ponta Delgada e actual presidente do Governo Regional dos Açores, vai voltar a ser julgado no âmbito deste processo, por decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que anulou a sentença de primeira instância.