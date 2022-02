Concurso tem 15 mil euros para a melhor obra poética

Estão abertas as inscrições para a 27.ª edição do Grande Prémio de Literatura dst, este ano dedicado à poesia e com um valor de 15 mil euros.

Até 1 de Março podem candidatar-se obras em português, escritas por autores portugueses nascidos em território nacional, publicadas em 2020 e 2021, em suporte tipográfico ou digital (e-book).

O júri irá deliberar, até 2 de Maio, quais as cinco obras finalistas. Depois de uma decisão unânime, será comunicada a data na qual se irá anunciar o vencedor do concurso.

Em anos anteriores, a iniciativa promovida pelo dstgroup distinguiu nomes como João de Melo, Fernando Guimarães e Lídia Jorge.

Se te consideras um autor “com uma voz forte e com algo a dizer no campo da literatura”, consulta aqui o regulamento e inscreve-te até 1 de Março.