Covid-19: Protestos inspirados no Canadá vão ser proibidos em Paris

A prefeitura de Paris quer evitar que os protestos contra as restrições sanitárias, impostas pelo Governo francês no âmbito do combate à covid-19, agendados para sexta-feira na capital, tenham o mesmo desfecho que as manifestações em Otava, no Canadá, que obrigaram as autoridades daquele país a declarar estado de emergência na cidade.

Nesse sentido, a polícia de Paris anunciou nesta quinta-feira que vai proibir a entrada dos organizadores e dos participantes do movimento que ficou conhecido como “Freedom Convoy”​ (ou Caravana da Liberdade) na capital francesa entre os dias 11 e 14 deste mês.

“Será criado um mecanismo específico (...) para evitar bloqueios de estradas, e para multar e prender os infractores”, informou a polícia, em comunicado, justificando a decisão com os “riscos” que um “bloqueio da capital” podem trazer para a “ordem pública”.

Os camionistas e condutores que violarem as ordens da polícia podem ter de pagar uma multa até 4500 euros, ver as suas cartas de condução suspensas e, no limite, ser condenados a um máximo de dois anos de prisão.

O modelo de protesto que está a abalar o Canadá – e que conta com o apoio do ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da ala mais radical do Partido Republicano –, posiciona o debate sobre a vacinação e as restrições pandémicas como uma batalha em defesa das liberdades individuais, e assenta no bloqueio de estradas e dos principais acessos a cidades e postos fronteiriços.

No início da semana, Jim Watson, presidente da Câmara de Otava, requisitou o apoio das autoridades federais para responder à “mais grave situação de emergência que a cidade alguma vez enfrentou”. “A situação está completamente fora de controlo”, assumiu.

Os protestos no Canadá arrastam-se desde o dia 28 de Janeiro e, nos últimos dias, foram replicados em países como a Austrália ou a Nova Zelândia.

Para além de quererem impedir o bloqueio de Paris, as autoridades francesas querem evitar que a capital volte a ser palco de motins e de violência urbana, à semelhança do que aconteceu durante vários fins-de-semana consecutivos, entre 2018 e 2019, durante as manifestações do movimento inorgânico dos “Coletes Amarelos”.

Segundo o Le Monde, dezenas de camionistas já saíram na quarta-feira de cidades no Sul de França, como Nice, Baiona ou Perpignan, mobilizando-se através das redes sociais. Planeiam chegar a Paris na sexta-feira à noite. O trajecto deve terminar na segunda-feira, em Bruxelas, capital belga e sede institucional da União Europeia.

O principal motivo do protesto francês prende-se com a obrigatoriedade de apresentação do chamado “passaporte sanitário” – um certificado específico de vacinação – para o acesso a restaurantes, cafés, eventos culturais e transportes públicos de longa distância, entre outros locais e eventos.

O tema da vacinação contra a covid-19 é particularmente sensível em França e tem sido usado como arma de arremesso contra Emmanuel Macron, depois de este ter assumido, numa entrevista, que a estratégia do Governo para aumentar o número de vacinados, passava por “emmerder” os não-vacinados – uma expressão traduzível para algo como “irritar”, “chatear”, “lixar” ou mesmo “fazer a vida negra”.

O país realiza eleições presidenciais em Abril, pelo que se espera que protestos como os que estão agendados para o final desta semana em Paris se tornem cada vez mais comuns e ruidosos durante os próximos meses.