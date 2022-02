A Ucrânia e o Ocidente

1. No conflito entre a Ucrânia e a Rússia há questões que têm de ser colocadas à União Europeia e à NATO e deveriam ser respondidas sem ambiguidade. Para além do apoio político, económico e militar à Ucrânia no seu conflito com a Rússia — que, compreensivelmente, se sente ameaçada pelas forças militares russas concentradas na proximidade da fronteira —, o que pretende fazer o Ocidente? Está disposto a aceitar a Ucrânia como membro das suas instituições mais importantes, a União Europeia e a NATO, ou está a criar expectativas que não pode cumprir, ou não quer cumprir, por constrangimentos geopolíticos e outros, alimentando assim, na prática, a engrenagem do conflito com a Rússia? Para responder a estas questões críticas é necessário olhar para as atitudes políticas da União Europeia e da NATO e também para as atitudes e expectativas da Ucrânia.