Cidadãos por Lisboa “dão alento” à Academia de Amadores de Música

A situação está longe de resolvida, mas o apoio que tem surgido por parte de representantes dos órgãos autárquicos de Lisboa dá “alento” à Academia de Amadores de Música, diz o seu presidente, Pedro Barata. O desabafo foi feito nesta quinta-feira, durante o encontro promovido pela associação Cidadãos por Lisboa (CPL) na sede da Academia de Amadores de Música, que está em risco de perder as suas instalações no Chiado, onde se situa há mais de 60 anos. A visita contou com a presença da vereadora independente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Paula Marques, eleita pela coligação Mais Lisboa (PS/Livre) e ocorreu depois ter sido aprovada em reunião de câmara uma proposta da vereadora para reafirmar o estatuto de “Entidade de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local” da academia.