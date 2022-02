Diamante negro “O Enigma” foi vendido por 3,7 milhões de euros – pagos em criptomoeda

A leiloeira Sotheby’s anunciou esta quarta-feira a venda do diamante negro “O Enigma” por 3,7 milhões de euros. O leilão para esta pedra preciosa, um diamante carbonado com 2,6 a 3,2 mil milhões de anos, abriu a 3 de Fevereiro e encerrou esta quarta-feira. O comprador escolheu utilizar criptomoedas para a compra.

Com 555,55 quilates (cerca de 111 gramas), é o maior diamante negro facetado que já apareceu em leilão e foi listado como o maior diamante lapidado do mundo no Guinness Book of World Records de 2006.

O nome “Enigma” não se deve à aparência: não há consenso quanto à origem destas pedras, envoltas em mistério quanto à origem e formação. Na Terra, foram apenas encontrados carbonados com esta estrutura no Brasil (onde surge a utilização do termo português “carbonado”, por parecerem ser pedras queimadas) e, décadas mais tarde, na República Centro-Africana, com a comunidade científica a admitir várias hipóteses quanto à sua génese.

“Achamos que estes diamantes poderiam ter-se formado na profundidade do interior da Terra, muito mais profundo do que o que sabemos sobre os diamantes. Há hipóteses que sugerem que se formaram em locais de impacto onde um grande asteróide atingiu a Terra”, explicava na semana passada à Reuters o geólogo Aaron Celestian, curador de ciências minerais do Museu de História Natural de Los Angeles.​

“Há também hipóteses interestelares que sugerem que se desenvolveram no espaço e depois caíram na superfície da Terra”, sugere também Celestian.

À National Geographic, o mineralogista Peter Heaney, da Universidade Estadual de Pensilvânia, levanta até a hipótese de os carbonados serem fósseis dos primeiros organismos vivos a existir na Terra. “Ninguém sabe a resposta para isso”.

“O Enigma” nunca foi mostrado anteriormente. O proprietário que agora o colocou à venda tinha esta pedra há duas décadas, pouco se sabendo da sua história antes disso. De 17 a 20 de Janeiro deste ano esteve em exibição no Dubai, passando por Beverly Hills de 24 a 26 de Janeiro, antes de viajar para Londres, onde ficou durante o período do leilão online.