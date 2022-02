Com mais de 10 quilos, o maior bacalhau do mundo vai ser servido à Brás em Portugal

Entrada directa para o livro de recordes Guinness, com distinção atribuída em Lisboa. Com 10,3kg e 113cm de altura, viajou da Noruega e foi oferecido à Comunidade Vida e Paz, que apoia pessoas sem-abrigo.

"O Maior Bacalhau do Mundo viajou da Noruega para receber este título em Portugal, pois, como sabemos, não há quem conheça melhor este peixe do que os portugueses.” Foi com esta explicação para o destino do peixe que o presidente do conselho de administração​ da Jangaard, uma das grandes empresas norueguesas deste peixe que é rei nas mesas portuguesas, recebeu a distinção oficial em Lisboa entregue pelo Guinness World Records: o bacalhau em questão, mostrado esta quarta-feira, tem 10,3kg, 113cm de altura e 70cm de largura.

Sendo Portugal o grande mercado para o bacalhau da Noruega, não é de estranhar que a empresa dona deste gigante tenha escolhido o país para esta operação e também para o deixar em mãos que lhe darão um bom destino: o grande peixe ficará na posse da Comunidade Vida e Paz, que se dedica a apoiar as pessoas em condição de sem-abrigo ou de vulnerabilidade. Será comido pelos cidadãos apoiados pela comunidade e a receita está escolhida: será à Brás.

O peixe, informou a empresa, foi capturado nos primeiros meses de 2021 na costa de Lofoten, arquipélago na costa de Nordland. Depois, passou “pelo processo de cura tradicional”.​

"Os noruegueses pescam e produzem o melhor bacalhau, mas são os portugueses quem o prepara exemplarmente e o transforma num tesouro de sabor e em memórias de momentos passados à mesa, com família e amigos”, comentou Johnny Thomassen, director do Conselho Norueguês dos Produtos do Mar, citado em comunicado.

Portugal consome por ano cerca de 70 mil toneladas de bacalhau, 20% de todo o bacalhau pescado no mundo. Quanto à origem, não há dúvidas da preferência: 70% do bacalhau consumido pelos portugueses chega habitualmente da Noruega.