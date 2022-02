Fórum Público: Marisa Matias responde aos leitores

“É preciso abrir mais as portas”, alertou Marisa Matias. Em declarações recentes ao PÚBLICO, a propósito do projecto de participação cidadã Conferência sobre o Futuro da Europa, a deputada do Parlamento Europeu reconhece que importa “promover mais participação e não fazer apenas dessa participação um exercício retórico”. Para isso, considera necessário “aumentar o envolvimento das pessoas”, perante a tendência das “instituições em fecharem-se entre paredes”.

Nesse espírito de derrubar muros e abrir vias de diálogo com os cidadãos, a eurodeputada eleita pelo Bloco de Esquerda será a primeira convidada de uma série de sessões do Fórum Público dedicadas aos temas em discussão na Conferência sobre o Futuro da Europa, integradas no projecto A Europa Que Queremos, uma iniciativa editorial do PÚBLICO com o apoio da União Europeia.

O mote para esta conversa sobre o futuro da Europa são os valores que cimentam a União, nomeadamente os direitos, a democracia, a segurança e o Estado de direito, bem como a participação dos cidadãos nos processos de decisão.

O Fórum está aberto às questões dos leitores, que poderão ser colocadas na página de discussão, bastando clicar no botão “COMENTAR” depois de iniciar sessão (como assinante ou como leitor registado). Após validação por um dos moderadores, a questão ficará online.

Na sexta-feira, 11 de Fevereiro, a partir das 16h00, numa conversa em directo na página de Instagram do PÚBLICO moderada pelo director-adjunto David Pontes, a eurodeputada Marisa Matias responderá a essas questões - e também àquelas que forem colocadas na rede social no decurso da live.