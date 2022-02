Portugal com crescimento de 5,5% em 2022, acima da média europeia

Previsões de Inverno da Comissão Europeia confirmam efeito da variante Ómicron no abrandamento da actividade económica. Mas o efeito será breve e a economia europeia deverá retomar a trajectória de subida já no próximo trimestre, com um crescimento de 4% em 2022.

A Comissão Europeia fez esta quinta-feira uma ligeira revisão da sua projecção para o crescimento da economia na União Europeia (UE) e na zona euro, que este ano de 2022 deverá fixar-se nos 4%, menos 0,3% do que o previsto no Outono. Já Portugal, deverá crescer acima da média europeia, com Bruxelas a projectar um aumento de 5,5% do Produto Interno Bruto em 2022 e o país a atingir o nível pré-pandémico no segundo trimestre.

A revisão das previsões para o crescimento na UE resulta da diminuição da actividade económica verificada no final de 2021 e que se manteve no arranque de 2022, com a propagação da variante Ómicron pela Europa. Outros factores, para além do efeito da pandemia, contribuíram para a redução no ritmo da recuperação económica no início deste ano: a escassez de matérias-primas e de equipamentos que tem tido impacto na produção industrial, e a falta de mão-de-obra nos serviços. O elevado preço da energia é outro dos grandes constrangimentos.

Assim, no último trimestre de 2021 a dinâmica do crescimento abrandou de forma acentuada para 0,4%, contra os 2,2% do trimestre anterior. Mas o abrandamento deverá ser breve, estimam os técnicos da Comissão, que acreditam que a economia europeia retomará o caminho do crescimento projectado no segundo trimestre, com a melhoria da situação sanitária e a normalização dos fluxos comerciais a nível global.

“Depois de um crescimento de 5,3% em 2021, melhor do que o esperado, estamos agora a rever ligeiramente a nossa estimativa para 2022, que é de 4%, tanto para a UE como para a zona euro”, anunciou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, esta quinta-feira, em Bruxelas. Para 2023, a Comissão estima um crescimento mais moderado de 2,8% na UE e 2,7% na zona euro, ligeiramente acima da anterior previsão de 2,5%.

O PIB português deverá crescer 2,6% no próximo ano.