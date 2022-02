Lefty estreiam novo videoclipe de Andrómeda e anunciam concertos em Almada e Faro

Andrómeda foi lançado em 2021, no Dia Música da Música (1 de Outubro) e estreado ao vivo logo no dia seguinte, no Fnac Live, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. Mas este álbum de estreia dos Lefty, a nova banda do baixista João Nobre (ex-Da Weasel), com Leonor Andrade (voz), Pablo Banazol (guitarras) e (Dani na bateria), já levava de avanço um single e videoclipe, Fiança, estreado no YouTube em Junho de 2021. A este seguiu-se, em Novembro, Sede, estreando-se agora Camel, cujo videoclipe, realizado por Ana Viotti, é apresentado como “um ensaio visual monocromático, nocturno e contrastado, gravado na Herdade do Forno em Coruche. Sem narrativa, o vídeo é movido apenas por estímulos e sensações. Desequilíbrio, movimento, grão, peso, luzes, on e off, caos, são algumas das palavras que vieram à mente da realizadora – responsável também pela montagem – aquando da ideia para este vídeo.”

Andrómeda, o álbum, tem letras de Leonor Andrade e composição de João Nobre, que partilha a produção com João Martins, dos estúdios Ponto Zurca. A masterização, segundo os promotores, “ficou a cargo de John Davis, responsável pela masterização de discos de De La Soul, Gorillaz, The Killers, Noel Gallagher, Dua Lipa, entre muitos outros artistas de renome e foi realizada nos estúdios Metropolis em Londres.”

Misturando rock, punk, new wave e pop, os Lefty vão apresentar Andrómeda ao vivo em dois espectáculos nas próximas semanas. Primeiro em Almada, cidade onde o grupo nasceu e reside (e onde também gravou o disco), num concerto marcado para o dia 25 de Fevereiro, às 22 horas, no Cine Incrível. O segundo será em Faro, no Festival Siga, no dia 5 de Março, às 21h30, no mesmo palco onde actuarão (às 23h) os Tara Perdida. Será na sala Morcego da Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM).