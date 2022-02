Sem açúcar nem afecto, à sombra de Orwell e Kafka

Ele já quase adivinhara, numa outra letra: “Qualquer desatenção pode ser a gota d’água”. E foi mesmo. Bastou Chico Buarque dizer que não voltaria a cantar Com açúcar, com afeto (o que, em abono da verdade, não fazia há décadas) para que daí nascesse uma discussão sobre o que deve ou não deve ser cantado, letras que ofendem ou canções candidatas ao índex da pós-modernidade. Antes de entrar no assunto, convém esclarecer algumas coisas: 1) as declarações de Chico foram prestadas no âmbito da série de programas sobre Nara Leão (que foi quem lhe encomendou Com açúcar, com afeto, pedindo-lhe que retratasse um amor submisso na voz de uma mulher – logo ela, que era o avesso desse retrato – porque era suposto ser uma crítica; 2) Chico, como outro qualquer autor, tem o direito de cantar ou rejeitar o que lhe apetecer da sua obra, sem precisar sequer de justificar-se; 3) Uma canção, excepto aquelas que são assumidos manifestos (as canções militantes), não é para ser levada à letra, é uma ficção cantada, com personagens inventadas, retratando situações sociais ou políticas com as armas da poesia.