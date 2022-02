Vigilante vandaliza pintura com esferográfica no primeiro dia de trabalho

Um vigilante de um centro de arte russo desenhou a esferográfica os olhos do que eram até aí dois enigmáticos rostos vazios da pintura Três Figuras feita pela artista Anna Leporskaia nos anos 30 do século XX. O guarda, que estava no seu primeiro dia de trabalho no Centro Presidencial Boris Ieltsin, em Ecaterimburgo, foi acusado de vandalismo, noticiou a versão russa do The Arte Newspaper esta semana.

A obra, que estava na altura emprestada ao Centro Ieltsin para uma exposição, pertence à Galeria Estatal Tretiakov, em Moscovo. Em Janeiro, o jornal especializado já tinha noticiado que o insólito acrescento fora descoberto a 7 de Dezembro por visitantes da exposição O Mundo como Não-Objectividade. O Nascimento de uma Nova Arte, mas só agora a mesma publicação explicou que o acto de vandalismo era um trabalho interno.

Depois de uma investigação policial, o Centro Yeltsin revelou que se tratava de um segurança de 60 anos que trabalhava para uma empresa privada. O vigilante não foi identificado. “Os seus motivos são ainda desconhecidos, mas a administração pensa que se tratou de uma espécie de episódio de insanidade”, disse a curadora da exposição, Anna Reshetkina. O guarda foi despedido, detido e acusado de vandalismo.

A pintura de Leporskaia, que foi assistente de Malevich, um dos nomes mais importantes da vanguarda russa, já regressou a casa e está a ser restaurada. Os danos provocados na pintura serão reversíveis, uma vez que foi diminuta a pressão exercida pela esferográfica sobre a superfície pictórica. Apesar da investigação policial e da queixa de vandalismo, não deverá ser aberto um processo-crime, relatou esta quinta-feira o correspondente do El País em Moscovo, por causa dos danos serem reduzidos. Já o jornal The Guardian reporta, hoje também, que os media russos noticiaram que o homem enfrenta até três meses de prisão e uma multa.