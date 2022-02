Cinco séries sobre inadaptados

The End of the F***ing World

Netflix

The End of the F***ing World é uma comédia negra estreada no britânico Channel 4 que adapta uma banda desenhada escrita pelo norte-americano Charles S. Forsman – também responsável por I Am Not Okay with This, que destacamos em baixo. Aqui somos apresentados a James (Alex Lawther), um adolescente de 17 anos que se convence de que a sua apatia perante a vida e total falta de compaixão pelo sofrimento alheio é um sinal de psicopatologia. Empenhado em dar largas aos seus instintos, decide deixar o hábito de matar animais indefesos e passar para o patamar acima. Na sua busca para encontrar a vítima perfeita, a escolha recai sobre Alyssa (Jessica Barden), uma adolescente recém-chegada à escola, tão esquisita quanto ele mas muito mais arrogante. Para se aproximar dela e encontrar o momento oportuno, finge estar apaixonado. Mas o que acontece com a convivência entre os dois é algo bastante bizarro (como tudo até aqui): pela primeira vez na vida, James sente-se preso por um laço de afecto, o que vem destabilizar imenso os planos para a assassinar. É então que, sem nada que os prenda à família ou ao lugar onde vivem, os dois resolvem fugir e quebrar uma série de regras. Com argumento de Charlie Covell e banda sonora original de Graham Coxon, guitarrista dos Blur, esta divertida série tem duas temporadas disponíveis e conta com a realização de Lucy Forbes, Jonathan Entwistle, Lucy Tcherniak e Destiny Ekaragha.

A Teoria do Big Bang

Fox Comedy e HBO

Especializados em física quântica – e curiosidades sobre o mundo em geral –, Leonard e Sheldon (Johnny Galecki e Jim Parsons) dividem o apartamento e são colegas de trabalho numa empresa de tecnologia de Pasadena (Califórnia). O elevado QI destes dois rapazes é directamente proporcional à sua inaptidão para os relacionamentos sociais. Por causa disso, o seu círculo de amizades reduz-se a Howard Wolowitz (Simon Helberg) e a Rajesh Koothrappali (Kunal Nayyar), que também têm os seus problemas de interacção. Com pouca (ou nenhuma) experiência com o sexo oposto, estes quatro amigos gastam o tempo com os seus projectos laborais, com jogos de computador, a ler comics e a ver filmes de ficção científica, tudo coisas que se esperam de nerds de puro sangue. Mas tudo se altera quando Penny (Kaley Cuoco), uma simpática aspirante a actriz, se muda para o apartamento em frente. Criação de Chuck Lorre, o produtor por detrás de Cybill, Dharma & Greg, Dois Homens e Meio ou, mais recentemente, O Método Kominsky, esta sitcom tornou-se um êxito de audiências desde a sua estreia em 2007. A aceitação do público foi tão grande ao longo das suas 12 temporadas, que deu origem a Young Sheldon (interpretado por Iain Armitage), uma prequela já com cinco temporadas, centrada na infância de Sheldon.

I Am Not Okay with This

Netflix

A acção decorre na década de 1980 e acompanha Syd, uma adolescente que não concorda com nada do que se passa à sua volta e que, através de um diário, vai descrevendo os seus dramas. De facto, a vida dela não tem sido fácil: o pai morreu recentemente, ela é bastante impopular na escola e parece que Dina, sua melhor amiga e paixão secreta, não está minimamente interessada em manter um relacionamento amoroso consigo. Quando nada parecia piorar, descobre algo profundamente inquietante: tem poderes de telecinesia, que tendem a ficar totalmente desgovernados quando perde o controlo das suas emoções (o que, na verdade, está sempre a acontecer). É então que conhece Stanley, um jovem carismático que faz tudo para a conquistar mas que, apesar de demonstrar uma grande autoconfiança, gere como pode as suas próprias desventuras emocionais. Com Dan Cohen e Shawn Levy (de Stranger Things) na equipa de produção, esta comédia negra sobre dores do crescimento foi criada por Jonathan Entwistle Christy Hall e tem por base a BD com o mesmo nome de Charles S. Forsman (também autor de The End of the F***ing World). Com Sophia Lillis, Wyatt Oleff e Sofia Bryant nos papéis principais, I Am Not Okay with This estreou-se a 26 de Fevereiro de 2020, na Netflix.

Silicon Valley

HBO

Richard (Thomas Middleditch), Big Head (Josh Brener), Gilfoyle (Martin Starr) e Dinesh (Kumail Nanjiani) são um pouco desajeitados no que concerne à interacção social e têm alguma dificuldade em gerir relacionamentos. Mas sua extraordinária inteligência transformou-os em programadores cheios de potencial. Por isso mesmo, tentam a sorte em Silicon Valley (Califórnia), onde a competição é feroz, mas que não deixa de ser um dos melhores lugares no mundo para se vencer no campo da indústria tecnológica. Os quatro vivem em casa de Erlich Bachman (T.J. Miller), que os acolhe em troca de 10% do lucro de qualquer projecto que venham a conceber. Quando Richard cria um algoritmo capaz de condensar dados sem perda de qualidade, fica na mira de alguns dos mais importantes empresários da área, que lhe fazem propostas extraordinariamente difíceis de recusar. Mas, depois de muito reflectir, Richard respira fundo, rejeita todas as propostas e faz o impensável: alia-se aos colegas com quem divide casa e funda a sua própria startup. É assim que eles entram na maior aventura das suas vidas. Criada, em 2014, por John Altschuler, Dave Krinsky e Mike Judge (ele próprio com experiência em Silicon Valley), esta é uma série cheia de humor, onde os heróis são os inadaptados, que acompanha a odisseia de um grupo de amigos que começam do zero e que acabam por conquistar um lugar de destaque no panorama da tecnologia mundial.

As We See It

Prime Video

Durante a infância, Jack, Violet e Harrison – assim como Rick Glassman, Sue Ann Pien e Albert Rutecki, os actores que lhes dão vida – foram diagnosticados com perturbação do espectro do autismo. Nesta história ficcional cheia de momentos ternos e humor, os três partilham um apartamento e têm Mandy (Sosie Bacon) como terapeuta comportamental, que lhes ensina várias estratégias para que possam alcançar o máximo de autonomia. Cada um com os seus próprios medos e ansiedades perante as adversidades do dia-a-dia, e com uma grande dificuldade em filtrar pensamentos inconvenientes, eles esforçam-se por fazer amigos, manter os seus empregos e encontrar alguém com quem possam constituir família. Criada por Jason Katims (Parenthood) e realizada por Jaffar Mahmood, Jenée LaMarque e Jesse Peretz, As We See It estreou-se em Janeiro de 2022 na plataforma Prime Video.