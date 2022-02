Quinta na TV: Futre, mindfulness, um Presidente do rock e outras paixões

CINEMA

Cidade Dividida

Hollywood, 21h30

Nicholas Hostetler (Russell Crowe), presidente da Câmara de Nova Iorque, desconfia de que a esposa (Catherine Zeta-Jones) lhe é infiel. Por isso, contrata Billy Taggart (Mark Wahlberg), um ex-polícia caído em desgraça que ganha a vida como detective privado. Quando as suspeitas se confirmam e o amante dela é encontrado morto, Taggart vê-se envolvido numa espiral de corrupção e crime que parece não ter fim. Um thriller de acção realizado por Allen Hughes.

Frankie e Johnny

TVCine Emotion, 22h35

Assinada por Garry Marshall (realizador também de Pretty Woman), é uma comédia dramática em torno da sombria vida quotidiana de um restaurante suburbano, através de duas personagens e do elo que as une. Johnny (Al Pacino) é um homem solitário, de meia-idade, acabado de sair da prisão, que consegue emprego como cozinheiro no restaurante de uma família de origem grega. No mesmo estabelecimento trabalha Frankie (Michelle Pfeiffer), uma mulher triste e descontente com a vida que leva. Johnny acaba por se apaixonar por Frankie, mas, para a conquistar, vai ter de a arrancar primeiro do tédio e da monotonia em que ela vive.

SÉRIES

Mistérios do Amor

AXN White, 21h25

Estreia. Angie Dove (interpretada por Danica McKellar), uma casamenteira profissional de sucesso, protagoniza esta história em que o romance e o crime andam de mãos dadas. É composta por três episódios, cada um com a duração de um filme e com o seu próprio mistério. Hoje vai para o ar Um noivado mortal; na próxima quinta, Um romance fatal; e, na seguinte, A arte de matar.

Até Que a Vida Nos Separe

Netflix, streaming

Exibido há um ano na RTP1, o drama familiar estreia-se hoje globalmente. O licenciamento da produção portuguesa é o primeiro do género na maior plataforma de streaming mundial. Hugo Gonçalves, João Tordo e Tiago R. Santos são os autores desta história sobre o amor e o desamor, centrada nos Paixão, uma família cujo negócio é a organização de casamentos. Os papéis principais são ocupados por Rita Loureiro, Dinarte Branco, Henriqueta Maya, José Peixoto, Madalena Almeida e Diogo Martins. A realização é de Manuel Pureza.

DOCUMENTÁRIOS

Terra Espiritual

RTP2, 12h31

Estreia. Apresentada como “um tónico para o mundo agitado de hoje”, a série documental, timbrada pela BBC, entretece paisagens (visuais e sonoras) naturais com a prática de mindfulness. O objectivo é aplicar a atenção plena e consciente ao que “os animais e a natureza nos podem ensinar sobre respiração, mudança, alegria e descanso”. Cada episódio explora um destes conceitos. No de hoje, o foco está em respirar.

Jimmy Carter: O Presidente do Rock

RTP2, 23h27

Estreia. Realizado por Mary Wharton e escrito por Bill Flanagan, traça um retrato do 39.º Presidente dos EUA (e Nobel da Paz) a partir da sua paixão pela música, que alavancou e marcou a sua carreira política. Willie Nelson, Bono Vox, Bob Dylan, Garth Brooks, Trisha Yearwood, Jimmy Buffett, Rosanne Cash, Chuck Leavell e Paul Simon, para além do próprio Jimmy Carter e dos políticos Andrew Young e Madeleine Albright, são algumas das figuras que participam no documentário.

Futre - O Primeiro Português

Opto, streaming

Estreia. O percurso de um dos melhores e mais carismáticos futebolistas portugueses, dentro e fora das quatro linhas, é narrado em seis episódios. Realizada por César Mourão, a série documental conta com depoimentos de familiares e amigos do jogador, e testemunhos de personalidades como Luís Figo, José Mourinho, Fernando Torres, Florentino Pérez, Pinto da Costa, Enrique Cerejo ou Jorge Mendes.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A reportagem Éramos tantos vai ao interior raiano algarvio ao encontro da população de Alcoutim, “o concelho mais despovoado e envelhecido do país”, por contraste com o crescimento do litoral. O jornalista Duarte Baltazar assina este trabalho, com imagem de João Junça, edição de Paulo Nunes e grafismo de António Vasconcelos.