Big Thief: o bom, o mau e a Americana

Quiseram mostrar tudo, sem filtros, e deixaram o sublime a conviver com o descartável.

Sugerida em U.F.O.F. e Two Hands e entrevista em Songs, onde não a tivemos por certa por se tratar um álbum a solo de Adrianne Lenker, a mudança completa-se agora. A mudança, especifiquemos, naquilo que são os Big Thief e o som dos Big Thief, a banda que, com Masterpiece (2016) e Capacity (2017), os dois primeiros álbuns, ganhou destaque como nome seguido, respeitado, admirado, reverenciado da música independente americana. O segredo estava na voz de Adrianne Lenker, fragilidade feita força emotiva desarmante, e na forma como expunha nas letras, de uma inesperada transparência, dores e traumas abraçados a esperança brilhando lá longe, ténue, mas definitivamente presente. O segredo estava nisso e na forma como a banda, equilibrada entre o storytelling folk e a electricidade do indie rock americano dos anos 1990, oferecia a Lenker o cenário sónico perfeito para caminhar.