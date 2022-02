Morreu Luc Montagnier, co-descobridor do vírus VIH-sida

Premiado com o Nobel da Medicina pela sua descoberta de 1983, o cientista francês teve, nos últimos anos da sua vida, intervenções surpreendentes e pouco científicas, como a defesa da “memória da água”, um conceito da homeopatia.

Morreu Luc Montagnier, o cientista francês co-descobridor do vírus VIH-sida e Prémio Nobel da Medicina, aos 89 anos. Apesar de ter uma posição incontestável na história da ciência, na última década fez declarações polémicas e ao arrepio do saber científico, como que o coronavírus SARS-CoV-2, que está a causar a actual pandemia, teria sido fabricado a partir do vírus da sida – algo que não tem sustentação em nenhum estudo científico sério.