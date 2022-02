Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar dizem que INEM mentiu sobre limitações na comunicação

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) denunciou que o conselho directivo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) não contou toda a verdade em relação aos constrangimentos provocados pelo ataque informático à Vodafone uma vez que o plano de contingência não funcionou em pleno. Num comunicado enviado às redacções, os técnicos avançam que o ataque impossibilitou o envio dos registos clínicos, algo que faz com que fiquem “vários protocolos por validar”.

A notícia é avançada na manhã desta quarta-feira pelo Observador, que recorda que o INEM activou um plano de contingência assim que se apercebeu dos constrangimentos na rede móvel e isso assegurou a transferência de chamadas das centrais 112 para os centros de orientação de doentes urgentes.

Contudo, denuncia o sindicato, essa transferência não incluiu os ficheiros dos doentes. “Se nas comunicações de voz o INEM utilizou a redundância da rede SIRESP [Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal], no que concerne aos dados tal redundância estranhamente não se verifica. Ou seja, na impossibilidade do não envio dos registos clínicos dos vários dados dos doentes, ficam vários protocolos por validar, de que é exemplo o protocolo de dor torácica que permite diagnóstico e tratamento precoce das vítimas de enfarte agudo do miocárdio”, lê-se no comunicado.

O STEPH acusa, por isso, o conselho directivo do INEM de faltar “mais uma vez à verdade negando quaisquer constrangimentos”. Os Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar asseguram ainda que vai denunciar “estas incoerências do INEM” à tutela e “não deixará de exigir um conselho directivo mais capaz de dar as respostas que os portugueses e os técnicos de emergência pré-hospitalar precisam”.

Além dos constrangimentos provocados no INEM, o ciberataque à Vodafone colocou vários serviços em causa e o SIRESP foi o plano B para várias entidades. Cerca de um terço das corporações de bombeiros ter-se-ão visto obrigadas a procurar alternativas e a opção foi recorrer em exclusivo ao SIRESP. A estimativa é do presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes. Apesar de um maior tempo de reacção, ninguém ficou sem assistência, garantiu ao PÚBLICO.