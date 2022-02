Embaixada em Bissau já processou o pedido de visto da mãe de Isabel Bapalpeme

Há quatro anos que Isabel Bapalpeme aguarda, sozinha, pela mãe e pelo transplante de um pulmão em Portugal. O apoio familiar é uma das condições fundamentais para aumentar a probabilidade de sucesso de uma intervenção cirúrgica deste género, mas, apesar de várias tentativas, a mãe, Sábado Bapalpeme, residente na Guiné-Bissau, ainda não tinha conseguido visto para viajar para Portugal e apoiar a filha. Situação que se prolongou até esta terça-feira, quando o pedido foi processado pela Embaixada em Bissau.

“O pedido de visto já foi processado pela Embaixada em Bissau e remetido para parecer das entidades competentes em matéria de entrada de estrangeiros em Portugal, aguardando-se a emissão do visto a breve trecho”, confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em resposta enviada ao PÚBLICO. A história começou por ser revelada pelo Expresso, jornal que esta terça-feira dá ainda conta de que além do processamento do visto da mãe de Isabel foram também processados os vistos para os dois irmãos menores da mulher de 29 anos.

Na segunda-feira, a mãe de Isabel dirigiu-se à Secção Consular da Embaixada em Bissau para, mais uma vez, tentar que o visto nacional para acompanhamento familiar fosse processado, algo que só aconteceu no dia seguinte uma vez que acabaram por lhe ser exigidos mais relatórios médicos. “A referida cidadã está a ser recebida hoje [segunda-feira] na Secção Consular da Embaixada em Bissau para ser processado o visto nacional para acompanhamento de familiar, o que será concluído logo que sejam apresentados os documentos exigidos por lei”, informava a tutela nesse dia.

Tal só foi conseguido devido à pressão do ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, relata ainda o Expresso, referindo que na segunda-feira o ministro contrariou as exigências de novos documentos pedidos em Bissau.

Isabel Bapalpeme vive actualmente no Barreiro e chegou a Portugal em 2014, com 21 anos, depois de ter sido transferida de urgência, ao abrigo de um programa de cooperação internacional para a saúde patrocinado pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), na sequência de uma tuberculose que sofreu, aos 15 anos, e que se transformou em anos de febre, tosse e sofrimento.

Há oito anos, a jovem foi internada no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, com 1,73 metros de altura e apenas 27 quilos. Acabou por ter alta, e há quatro anos começou a ser acompanhada pela equipa de transplantação do Hospital de Santa Marta, em Lisboa, o único hospital do país que faz transplantes de pulmão.

Isabel encontra-se na lista activa para um transplante pulmonar e o sucesso da intervenção exige que haja acompanhamento familiar. Por isso é que, há mais de quatro anos, família e amigos encetam esforços para que a mãe de Isabel possa fazer a viagem para Portugal e apoie a filha.