Uma façanha que valoriza os professores

De um lugar que apontava para a ausência de futuro, o país ultrapassou as médias de progresso da União Europeia no abandono escolar e instalou-se numa posição bem mais esperançosa

Ponham-se por um breve instante de lado os méritos do ministro, do ministério ou do Governo (que os terão, certamente) e celebre-se o mais recente indicador sobre o abandono escolar precoce pelo que ele exactamente significa: uma façanha de toda a sociedade portuguesa. Isso mesmo, sem receio das palavras: uma façanha.