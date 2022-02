Proibir deputados da AR de concorrerem ao Parlamento regional açoriano é inconstitucional, diz o TC

Um deputado da Assembleia da República não pode ser impedido de se candidatar à Assembleia Legislativa Regional dos Açores só porque tem esse cargo pois isso é uma restrição “excessiva” do direito constitucional de todos os cidadãos poderem aceder, “em condições de igualdade e liberdade, aos cargos públicos”. Esta foi a decisão do Tribunal Constitucional que, pela terceira vez, declara inconstitucional esta norma da Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa dos Açores e que agora a retira automaticamente do articulado.