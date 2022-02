IL vai insistir na reforma do sistema eleitoral para corrigir “problema sério”

O presidente da Iniciativa Liberal apontou “um problema sério com o sistema eleitoral” e por isso vai insistir na sua reforma, esperando para ver se o PS “está a falar a sério” quando diz que será dialogante. João Cotrim Figueiredo, presidente e deputado eleito da Iniciativa Liberal (IL), esteve esta quarta-feira a acompanhar a contagem dos votos dos círculos da emigração, que decorre na FIL, em Lisboa.

“Há um problema sério com o sistema eleitoral. Temos que o enfrentar. Vamos insistir [em alterar a lei eleitoral] e gostava que todos os portugueses, independentemente do partido, participassem nesta discussão”, disse, em declarações aos jornalistas.

Para o presidente da IL, o que não pode acontecer “é de quatro em quatro anos” haver queixas que “as pessoas não participam ou não têm as suas escolhas devidamente representadas na Assembleia da República”.

“É importantíssimo voltar a discutir este tema não como uma questão de cálculo eleitoral, mas com esta constatação: há cerca de um milhão de portugueses em Portugal mal representados ou não representados de todo e não sei quantas centenas de portugueses fora de Portugal que não conseguem votar”, criticou. Na óptica do presidente liberal, “isto começa a ser um problema de democracia e de representatividade”.

“Vamos discutir isto abertamente e vamos também aqui ver se o PS está a falar a sério quando diz que vai ser uma maioria absoluta, mas dialogante. Estou para ver”, desafiou. De acordo com Cotrim Figueiredo, “há no sistema eleitoral uma série de problemas que faz com que pessoas não tenham conseguido votar”.

“Mas mesmo aqueles que o exerceram em Portugal ficaram não representados ou sub-representados. Não representados porque os votos que emitiram nos seus círculos eleitorais não elegeram ninguém ou quem sabendo isso, votou útil ou menos inútil. Isto está a criar uma quantidade de portugueses que não têm real representação no parlamento e cria um problema democrático”, lamentou.

É por isso que a IL vai “insistir na reforma do sistema eleitoral”, defendendo que “passe a ter um círculo de compensação que evite estes problemas de não representação”.

Cotrim Figueiredo critica empolamento sobre vice da Assembleia

João Cotrim Figueiredo criticou também o empolamento da questão do nome proposto pelo Chega para uma vice-presidência do Parlamento, recusando contribuir para alimentar uma polémica que diz ser útil para alguns.

“O meu nome para vice-presidente tem a ver com o facto de ser o único que conhece o funcionamento do plenário e é bom recordar que o vice-presidente substitui o presidente na condução dos trabalhos. É bom que tenha noção como funciona o plenário, tem que ter algum destaque institucional, mas não é uma função muito importante do ponto de vista político, portanto, qualquer empolamento da importância desta posição, seja para que efeito for, só serve para fazer o trabalho e o jogo daqueles que acham que essa polémica é útil e com isto me calo”, respondeu.

Questionado sobre se estava a falar do Chega, o líder liberal respondeu que se referia a “todos os que têm interesse” uma vez que “não é só um que tem interesse”.

“Há muita gente que tem interesse em que o assunto tenha uma grande dimensão, há dez dias que não falamos de outra coisa e mais uma vez aqui, perante um tema tão importante como o sistema eleitoral, me vêm voltar a perguntar sobre isso”, criticou. Para o deputado da IL, a função de vice-presidente do Parlamento “deve obviamente respeitar o Estado, dignificar o Estado, mas é sobretudo fazer funcionar os trabalhos da assembleia”.

“Não tem mais importância do que isso. Eu não lhe atribuo mais importância do que isso, é alguma, mas não é mais do que isso. Há politicamente coisas muito mais importantes incluindo esta que estamos aqui a tratar. Interroguem-se porque é que a agenda consegue ser dominada por este tema, a quem é que isso interessa”, reiterou.