Costa ainda não tem Governo, pediu rapidez às Finanças no OE2022 e avalia juntar serviços no edifício da CGD

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 irá incluir desde o início as medidas que foram negociadas com os antigos parceiros do PS antes de o Orçamento ser chumbado e que estavam prometidas para integrar o documento na fase da especialidade.

Os convites para a formação da equipa que António Costa apresentará só acontecerão “na proximidade” do dia 23, data em que o executivo tomará posse. A clarificação foi feita pelo primeiro-ministro, esta manhã, à chegada à residência oficial de São Bento para a ronda de audiências com entidades da sociedade civil e partidos políticos. Aos jornalistas, António Costa lembrou que esteve infectado com covid-19 e que mesmo sem sintomas graves o vírus não deixou de o afectar “e portanto não era bom momento para pensar nessas coisas”, justificando assim não ter ainda pensado na formação do próximo executivo. Por saber ficou também o candidato ou candidata que o PS apresentará para o cargo de presidente da Assembleia da República.

“Cada passo deve ser dado no seu tempo. Temos um Governo em plenas funções e no momento próprio, só dia 23 é possível dar a posse a um novo Governo e só nessa altura é que farei convites”, declarou. Feita a posse, o debate do programa do Governo deverá acontecer na semana seguinte, ou seja, entre 28 de Fevereiro e 4 de Março, data em que António Costa conta já estar no “pleno” da governação do próximo executivo. “A nossa tradição tem sido a de transformar em programa de Governo aquilo que é o programa eleitoral [socialista]”, afirmou, admitindo que possam existir “lacunas” a corrigir ou até mesmo a integração de “sugestões de outras forças [políticas]”.

Questionado sobre quantos ministérios terá um Governo que António Costa prometeu “mais curto e compacto", mas também “mais ágil”, o primeiro-ministro disse não ter ainda “a arquitectura global do novo Governo” fechada.

Até lá, as ordens para o Governo ainda em funções não são para começar a arrumar a casa. Pelo contrário. António Costa sublinhou que deu indicações ao Ministério das Finanças para “que tenha tudo preparado para que o próximo Governo possa imediatamente proceder à aprovação” do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

OE2022 vai incluir medidas negociadas antes do chumbo

Além da expectável actualização do cenário macroeconómico, a proposta orçamental que será reapresentada à Assembleia da República incluirá logo na fase da votação na generalidade as medidas que foram negociadas com os antigos parceiros à esquerda, antes do chumbo do OE2022, e que só entrariam no documento durante o debate da especialidade. Com a inclusão do “conjunto de compromissos” já na proposta inicial do Orçamento, o primeiro-ministro quer passar o sinal de que a maioria socialista será uma maioria de “diálogo”.”Se houver alguma sugestão interessante, que seja positiva e viável para o país, seguramente poderemos tentar considerar”, afirmou, remetendo os diálogos não para as negociações em reuniões (por vezes secretas) entre os partidos para o “local próprio”, a Assembleia da República, da “fase de discussão na especialidade, até à votação final global”. “Os orçamentos têm várias fases de debate, desde a generalidade, especialidade até à votação final global. Obviamente, nada se esgotará nesta primeira ronda de conversas com os partidos, que será a primeira de várias que teremos ao longo da legislatura”, assegurou.

Costa admite concentrar serviços de Governo no edifício da CGD

Questionado pelos jornalistas, o primeiro-ministro admitiu também a reinstalação dos serviços do Governo no edifício da sede da Caixa Geral de Depósitos, dizendo que “a matéria tem vindo a ser estudada” e que a concentração dos serviços “permitiria muitas sinergias, uma melhor articulação do trabalho em equipa e poupar recursos” por “permitir a centralização dos serviços centrais dos vários ministérios num único edifício”. Mas o processo deverá demorar e “ainda não há decisão definitiva”. “É uma longa aspiração e remonta aos anos 70. Não é seguramente para a semana que estará disponível”, declarou.

Questionado pelos jornalistas sobre a ausência do Chega nesta ronda de audiências, o primeiro-ministro justificou que estas audiências têm como finalidade a preparação de legislatura e nessa matéria “não há convergência nenhuma com o Chega”, remetendo os encontros com os partidos para os encontros institucionais, como é o caso das reuniões com os partidos para decisões relacionadas com a pandemia.“