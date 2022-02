Os deputados do nosso Parlamento

Fruto das circunstâncias, em 20 anos de contactos institucionais tive oportunidade de me reunir com dezenas de deputados de todos os partidos, em momentos de maior ou menor controvérsia e diferentes conjunturas político-partidárias. Entre pessoas de quem seria facilmente amigo e pessoas com quem não faria amizade, encontrei de tudo, como é próprio da diversidade da natureza humana. Nesta ocasião, expresso aqui uma palavra de apreço e agradecimento a três deputados que agora deixam o Parlamento e com quem me cruzei muitas vezes para tratar de assuntos da justiça: João Oliveira e António Filipe do PCP e José Manuel Pureza do BE. Mais libertos daquelas responsabilidades que forçam os calculismos táticos e os jogos de sombras, vi sempre neles as marcas do “profissionalismo” e seriedade que enobrecem a função parlamentar: competência, informação, interesse, colaboração e lealdade. Ideologias à parte, lamento que não tenham sido eleitos, porque o Parlamento fica mais pobre.