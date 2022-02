Inexplicável?

Bom dia. Não vejo na chamada comunicação social qualquer referência de relevo a um assunto que se me afigura de elementar actualidade e importância: desde o seu início que o partido Chega se proclama insistentemente de anti-sistema. Assim sendo, como explicar alguma coerência em aceitar a presença desse partido na presidência da Assembleia da República, precisamente um pilar fundamental no nosso sistema de Estado democrático?

Nuno Calvet, Sta. Susana

Preservar a Democracia de populismos

A Democracia é um bem precioso que deve ser preservado acima de tudo e de todos. Vem isto a propósito do tão falado “cordão sanitário” sobre o Chega na Assembleia da República, neutralizando a sua eleição para cargos na estrutura parlamentar. António Costa deu à partida o exemplo relegando o Chega de quaisquer contactos a propósito da formação do governo ou sobre outros em que a opinião dos restantes seja importante de auscultar. O Parlamento pode vir a continuar esse procedimento, desde logo não viabilizando qualquer intenção desse partido de extrema-direita em alcançar uma das vice-presidências. O problema tem a ver desde logo com o facto de ser um partido anti-sistema e face à dúvida de como pretenderia usar esses lugares. Aliás, se combate o sistema, deveria logo ser o Chega a demarcar-se dessas mordomias, mas essa corresponde a uma incoerência nesse partido entre discurso e prática. É justo que a AR o faça beber do fel que sistematicamente o Chega tem espalhado e mostrar que ele deve também assumir as consequências dos seus actos, mostrando-lhe um comportamento de combate e nada de aceitação “fofinha”. Quem pretende desafiar os partidos da Democracia, através de visões populistas, onde o radicalismo tende a predominar, não deve estranhar que estes lhe criem uma carapaça higiénica, que ponha as instituições a cobro de males maiores. Para o bem de todos.

Eduardo, Fidalgo, Linda-a-Velha

Os cavaleiros do liberalismo

Irromperam na cena política portuguesa, com luzidas e faiscantes armaduras e aos gritos de liberdade, os cavaleiros do liberalismo. Mas se as armas estão polidas de novo e é bonita a figura, as ideias são velhas de 300 anos. No século XVIII os burgueses clamaram por liberdade, tanto política como económica, mas as peias de que se queriam libertar eram as da quase escravatura medieval, que tudo tolhia, mentalidades, mercados, saber, mobilidade social.

Assegurada a liberdade política grita-se agora pelo velho liberalismo dos mercados. Um economista francês convenceu o seu rei a liberarizar o mercado do trigo (laissez faire, laissez passer). Que funcionou até uma má colheita. Aí os preços subiram e uma larga maioria da população passou fome. Pior, o pouco trigo que havia era exportado para mercados com melhores preços. Teve perna curta o liberalismo, mesmo num contexto em que as preocupações sociais eram poucas ou nenhumas. Liberdade para campear num mar de consumidores desarmados e indefesos. Sem SNS no mercado da saúde! Sem sindicatos no mercado de trabalho. Sem escola pública no mercado da educação, etc. Assim não, obrigado.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

O Presidente e a bola

Vi, numa abertura de telejornal, o Presidente Marcelo a receber mais uma selecção, neste caso de futsal, vitoriosa num Campeonato da Europa, e espanto dos espantos, a falar perante os dirigentes e futebolistas sobre a bazuca europeia, que esta é a nossa última oportunidade, que vencemos ou perdemos e outras generalidades do género. Não consegui perceber o que isto tem a ver com futsal, não percebo, como disse o locutor, o que isto tem a ver com avisos ao governo que ainda nem existe, não percebo a oportunidade de um Presidente introduzir um tema destes numa recepção a desportistas, futebolistas ou sejam eles o que forem. E também acho que estas rotineiras viagens directas entre o aeroporto e o palácio de Belém de cada vez que se ganha uma medalha se estão a tornar fastidiosas, sem significado e cada vez mais despropositadas, sem outra utilidade do que para umas selfies. Enfim, é o que temos.

Carlos Duarte, Lisboa