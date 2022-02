Versão dos EUA sobre atentado em Cabul questionada por testemunhas e relatórios médicos

Pentágono afirma que nenhum tiro disparado por soldados norte-americanos atingiu os 170 civis afegãos que foram mortos na explosão provocada por um bombista do Daesh. Médicos e familiares de vítimas garantem que viram corpos com ferimentos de balas.

Uma investigação do canal norte-americano CNN sobre os momentos que se seguiram ao ataque suicida do Daesh no aeroporto de Cabul, em Agosto de 2021, deixa em aberto a hipótese de algumas das 170 vítimas civis terem sido baleadas, no meio da confusão, por soldados norte-americanos e britânicos.