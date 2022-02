Sobe para 80 o número de mortos pelo ciclone Batsirai em Madagáscar

O número de mortos provocados pelo ciclone Batsirai, em Madagáscar, subiu para 80, segundo uma contagem actualizada esta quarta-feira pelas autoridades locais. As autoridades temem que o número possa vir a aumentar, uma vez que algumas aldeias nas áreas mais afectadas continuam isoladas.

O ciclone atingiu a grande ilha do Oceano Índico na noite de sábado, trazendo chuvas fortes que causaram inundações e deslizamentos de terra. Calcula-se que pelo menos 91 mil casas tenham sido destruídas ou danificadas.

Brunelle Razafintsiandrofa, deputado do distrito de Ikongo, o mais afectado pelo ciclone, disse à France Press que se tratou de “uma hecatombe”. Revelou ainda que maioria das vítimas morreu por afogamento ou esmagada quando as suas casas desabaram.

O Programa Alimentar Mundial (PAM) calcula que cerca de 600 mil pessoas tenham sido afectadas pelo Batsirai, 150 mil estão agora deslocados. Já antes deste ciclone, mais de um milhão e meio de pessoas lutavam contra a fome em Madagáscar, dificultando o trabalho da ajuda humanitária.

Esta catástrofe só veio piorar a situação do país, segundo a directora do PAM: “Os campos de arroz estão danificados e as colheitas de arroz perdidas. Esta é a principal cultura do povo e a sua segurança alimentar será gravemente afectada nos próximos três a seis meses se não agirmos imediatamente”.

As inundações generalizadas tornaram 12 estradas e 14 pontes intransitáveis, cortando as ligações com algumas das áreas mais afectadas e impedindo a ajuda humanitária de chegar às comunidades locais.

Esta foi a segunda tempestade que atingiu Madagáscar nas duas últimas semanas, depois de o ciclone Ana ter morto 55 pessoas e deixado 130 mil deslocados. A ilha que conta com quase 30 milhões de habitantes vem sofrendo com uma seca grave prolongada.