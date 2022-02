Irão desenvolve míssil capaz de atingir Israel e bases norte-americanas

O Irão apresentou, esta quarta-feira, um novo míssil com alcance suficiente para atingir as bases dos Estados Unidos na região, bem como os seus principais alvos em solo israelita. Desenvolvido por cientistas da Força Aérea da Guarda Revolucionária, pode atingir alvos até 1450 quilómetros, é de grande precisão e pode superar sistemas de escudo antimísseis.

Este anúncio surge um dia depois do reinício das discussões em Viena para reactivar o acordo nuclear de 2015, entre o Irão e as grandes potências Alemanha, China, França, Reino Unido e Rússia, que os Estados Unidos denunciaram em 2018. Este Plano de Acção Conjunta Global (JCPOA, na sigla em inglês), visa oferecer ao Irão um alívio das sanções internacionais em troca de uma limitação drástica do seu programa nuclear, sob controlo da ONU.

As conversações que recomeçaram na segunda-feira em Viena são vistas como a última oportunidade de impedir que o acordo seja enterrado de vez e o Irão fique livre para desenvolver o seu programa nuclear sem restrições.

“O Irão continuará a avançar com o seu programa de mísseis balísticos”, disse o chefe do Estado Maior General das Forças Armadas iranianas, general Mohammad Bagheri, na cerimónia de apresentação do míssil Khaibar-buster - referência a um castelo judeu invadido por guerreiros muçulmanos nos primeiros dias do Islão, como informou o canal de televisão estatal iraniano.

Também no início de Janeiro, o Irão terá testado um motor para um foguete de combustível sólido projectado para lançar satélites, demonstrando que não houve um abrandamento significativo do seu desenvolvimento balístico, como havia sido negociado.