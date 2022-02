Covid-19. Máscaras deixam de ser obrigatórias em espaços fechados em Nova Iorque

A governadora de Nova Iorque anunciou que a partir de quinta-feira deixa de ser obrigatório o uso de máscaras na maioria dos espaços fechados, mas haverá excepções como escolas, unidades de saúde e transportes públicos. As empresas privadas terão liberdade para definir as próprias regras.

A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, anunciou esta quarta-feira que o uso de máscara vai deixar de ser obrigatório na maioria dos espaços fechados (como supermercados) face à redução nos contágios por covid-19, mantendo-se em vigor nas escolas.

A 10 de Dezembro, perante o agravamento do número de contágios com a variante Ómicron, a cidade de Nova Iorque decretou obrigatório o uso de máscaras na maioria dos espaços fechados, como supermercados, lojas e escritórios.

Mas esta quarta-feira Kathy Hochul, que falava no seu gabinete em Nova Iorque, anunciou: “dado o número de casos e de hospitalizações estar em declínio, sentimo-nos confortáveis em suspender esta medida”, precisando que a decisão tem efeitos na quinta-feira.

A governadora ressalvou que a “luta não acabou”, embora os dados estejam a melhorar. “Não nos estamos a render. Isto não é um desarmamento”, vincou ainda.

O uso de máscara vai, no entanto, continuar a ser obrigatório em alguns lugares, como escolas, unidades de saúde e transportes públicos. No que toca às empresas privadas têm liberdade para implementar as suas próprias regras para funcionários e clientes.

Na primeira semana de Março Nova Iorque voltará a avaliar a necessidade do uso de máscara nas salas de aula.