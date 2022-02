Desentendimento entre grupos de jovens provocou corte de linha do Metro de Lisboa

Três jovens foram identificados na sequência deste incidente, já depois de terem saído das instalações do estação do Saldanha por uma porta de emergência.

Quem circulava na linha vermelha do Metropolitano de Lisboa pelas 22h desta terça-feira terá sido surpreendido com a interrupção da viagem por quase uma hora. Tudo se terá devido a um desentendimento entre dois grupos de jovens que começou na rua e se prolongou para o interior da estação do Saldanha.

De acordo com o comissário Artur Serafim, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, um grupo de “seis, sete rapazes” saltaram os torniquetes da estação, danificando alguns, e foram até à linha de metro. Depois de terem sido vistos pelo controlo de videovigilância na direcção dos carris, “foi accionado o corte da linha”, diz o comissário.

Os jovens acabariam por sair da estação por uma porta de emergência. Já no exterior, três acabariam identificados pela PSP.

O alerta para a interrupção da circulação foi dado às 22h17 nas redes sociais da empresa de transportes, tendo sido reposta pelas 23h03.