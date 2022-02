O que fazer com toda a arte que os nossos filhos trazem da escola?

Tente lembrar-se que as memórias importantes irão perdurar, independentemente de ainda ter as lembranças físicas das mesmas.

A partir do momento em o bebé nasce que a quantidade de coisas em casa parece quadruplicar. E muitos desses objectos estão associados a memórias ou mesmo a emoções, o que torna difícil conseguir deitá-los fora, mesmo quando já estão esquecidos num canto qualquer. Ao olhar para esses objectos, os pais sentem-se impotentes, incapazes de deitar fora o primeiro chapéu ou o primeiro par de sapatos que o bebé usou; assim como o animal de barro que fez no pré-escolar ou o desenho para o Dia da Mãe que fez no 1.º ano.