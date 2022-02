A festa do chocolate volta a Óbidos: festival confirmado para a Primavera

Depois de obrigado a pausar por culpa da pandemia, este ano vai voltar o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos: está marcado para dois fins-de-semana em Março e Abril e promete-se uma edição cheia à medida do aniversário redondo.

Também por isso, terá por tema os “loucos anos 20”, “os do século passado e os deste século": não só pela fome de festas – e sendo que já ouve quem vaticinasse que depois da pandemia estaríamos a viver precisamente os “loucos anos 20” do séc. XXI – mas também porque o certame está a celebrar duas décadas.

A curadoria do festival fica a cargo de Francisco Siopa, o chef executivo de pastelaria no Penha Longa Hotel, e fica marcado um reencontro com “o chocolate em cada rua da vila de Óbidos, em diferentes espaços, com toda a sabedoria de quem sabe trabalhar este ingrediente como ninguém”, avançou a organização em comunicado.

Deixando para mais tarde a divulgação do programa completo do festival que costuma levar milhares de visitantes a Óbidos, a organização avança que não faltarão “experientes chefs chocolatiers, com a presença das melhores marcas, dos produtos mais inovadores, dos mais tradicionais, ou artesanais”.

É de esperar alguns novos conceitos, sendo que o festival decorrerá “integrando-se na vila que o viu crescer”.